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09:09 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Генпрокуратуре назвали «сложной» ситуацию с обманутыми дольщиками в Красноярском крае

Местные законодатели попытаются решить проблему за счет бюджета.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Генеральная прокуратура России отчиталась о результатах своей проверки ситуации с обманутыми дольщиками и проблемного долевого строительства в регионах России. Красноярский край попал в список регионов, где ситуация характеризуется как «сложная».

Как рассказал «Российской газете» официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной, в 2016—2017 годах в Красноярском крае достроено четыре проблемных дома, в Омской области — пять, в Иркутской — семь.

Всего, по данным Минстроя России, на 12 октября 2017 года в 85 субъектах Федерации насчитывалось 830 проблемных объектов и 42 641 обманутый дольщик.

Напомним, сейчас в Законодательном собрании края идет обсуждение законопроекта, который позволит финансировать за счет государства достройку проблемных домов. Их, по данным парламентариев, сейчас в Красноярске около 12. На эти цели может понадобиться 6 млрд рублей.

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