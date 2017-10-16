В Генпрокуратуре назвали «сложной» ситуацию с обманутыми дольщиками в Красноярском крае

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Генеральная прокуратура России отчиталась о результатах своей проверки ситуации с обманутыми дольщиками и проблемного долевого строительства в регионах России. Красноярский край попал в список регионов, где ситуация характеризуется как «сложная».

Как рассказал «Российской газете» официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной, в 2016—2017 годах в Красноярском крае достроено четыре проблемных дома, в Омской области — пять, в Иркутской — семь.

Всего, по данным Минстроя России, на 12 октября 2017 года в 85 субъектах Федерации насчитывалось 830 проблемных объектов и 42 641 обманутый дольщик.