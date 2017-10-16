В Генпрокуратуре назвали «сложной» ситуацию с обманутыми дольщиками в Красноярском крае
Местные законодатели попытаются решить проблему за счет бюджета.
Местные законодатели попытаются решить проблему за счет бюджета.
Генеральная прокуратура России отчиталась о результатах своей проверки ситуации с обманутыми дольщиками и проблемного долевого строительства в регионах России. Красноярский край попал в список регионов, где ситуация характеризуется как «сложная».
Как рассказал «Российской газете» официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной, в 2016—2017 годах в Красноярском крае достроено четыре проблемных дома, в Омской области — пять, в Иркутской — семь.
Всего, по данным Минстроя России, на 12 октября 2017 года в 85 субъектах Федерации насчитывалось 830 проблемных объектов и 42 641 обманутый дольщик.
Напомним, сейчас в Законодательном собрании края идет обсуждение законопроекта, который позволит финансировать за счет государства достройку проблемных домов. Их, по данным парламентариев, сейчас в Красноярске около 12. На эти цели может понадобиться 6 млрд рублей.