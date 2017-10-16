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09:11 (мск), источник: Восток Медиа

Мэрия Хабаровска выиграла суд у антимонопольщиков

Действия чиновников при проведении конкурса перевозчиков признали законными.

Источник: Восток Медиа

Арбитражный суд Хабаровского края встал на сторону администрации дальневосточной столицы и признал решение регионального управления Федеральной антимонопольной службы незаконным. В ведомстве считали, что чиновники нарушили правила проведения конкурса перевозчиков, однако суд решил иначе, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Агентство писало, что летом 2016 года на участие в конкурсе поступило 608 заявок от 58 перевозчиков. К участию не допустили 28 претендентов, в том числе 22 перевозчиков, у которых были задолженности по налогам. Девять из них по результатам конкурса написали жалобы в антимонопольную службу. Одну из них УФАС удовлетворило. Антимонопольщики утверждали, что конкурсная комиссия не указала статус претендентов «индивидуальный предприниматель», когда направляла запросы в налоговые органы. Это, по мнению сотрудников УФАС, нарушило порядок проведения конкурса. Администрация города подала в суд и оспорила решение ведомства.

«Мы обжаловали решение УФАС в суде. В антимонопольной службе считали, что мы направляли запросы в налоговую инспекцию не в соответствии с законом. Суд оказался на нашей стороне, наши действия признали законными», — сообщила корреспонденту агентства заместитель начальника управления транспорта администрации Хабаровска Ольга Симакова.

Представители УФАС подали апелляцию, однако суд другой инстанции жалобу не удовлетворил.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в январе этого года городские власти выиграли суд по итогам конкурса перевозчиков. Один из его участников заявил, что очерёдность подачи заявлений была нарушена, конкурсная комиссия отклонила заявки из-за долгов по налогам, а позднее приняла документы с неправильно оформленными бумагами, подтверждающими стаж работы. Суд признал действия сотрудников управления транспорта правомерными.

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