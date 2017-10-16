Сбербанк с 16 октября снижает ставки по потребительским кредитам

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В банке отметили, что теперь минимальная ставка по потребительскому кредиту без обеспечения составляет 12,9% годовых и больше не зависит от срока кредитования.

Ставка по продукту «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов» после снижения является фиксированной и составляет 13,5% годовых.

И.о. директора дивизиона «Занять и сберегать» Максим Степочкин отметил, что вместе со снижением ставок банк упростил условия, установив единую минимальную ставку вне зависимости от суммы и срока кредита, а также наличия обеспечения.