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10:18 (мск), источник: ТАСС

Сбербанк с 16 октября снижает ставки по потребительским кредитам

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Сбербанк России с 16 октября 2017 года снижает ставки по потребительским кредитам на 0,4 — 1,4 процентных пункта, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Источник: Reuters

В банке отметили, что теперь минимальная ставка по потребительскому кредиту без обеспечения составляет 12,9% годовых и больше не зависит от срока кредитования.

Ставка по продукту «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов» после снижения является фиксированной и составляет 13,5% годовых.

И.о. директора дивизиона «Занять и сберегать» Максим Степочкин отметил, что вместе со снижением ставок банк упростил условия, установив единую минимальную ставку вне зависимости от суммы и срока кредита, а также наличия обеспечения.

Предыдущее снижение ставок по потребительским кредитам Сбербанк проводил в мае. Снижение по всей линейке потребкредитов тогда составило до 4 процентных пунктов.

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26 сентября© Ньюстюб
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