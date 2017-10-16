В Уфе пройдут торги по продаже имущества должников
Аукцион проведет ООО «33-й трест».
Аукцион проведет ООО «33-й трест».
В Уфе пройдут торги по продаже арестованного имущества должников. Участниками аукциона могут стать все желающие. Об этом сообщает
В этот раз, один из необычных лотов — коптильный цех, расположенный по адресу: Ишимбай, улица Павлика Морозова, дом 7а. Стоимость лота — 363 тысячи рублей. Кроме того на торги выставлены 15 автомобилей и различная техника. С полным списком распродаваемого имущества можно ознакомиться здесь.
Всю необходимую информацию можно узнать по телефонам: (347) 286−51−39, 286−51−40.