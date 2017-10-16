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09:42 (мск), источник: NewsKo

Поголовье свиней в Прикамье сократилось на 20%

По данным Пермьстата, на конец сентября 2017 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составило 247,3 тыс. голов, что на 2% меньше по сравнению с прошлым годом.

При этом поголовье свиней — 144,8 тыс. голов — сократилось на 20,2%, коров — 103,4 тыс. голов — на 2,1%. Стадо овец и коз сохранилось на уровне прошлого года — 82,5 тыс. голов. Численность птицы возросла на 4%.

По данным Пермьстата, на конец сентября 2017 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составило 247,3 тыс. голов, что на 2% меньше по сравнению с прошлым годом. При этом поголовье свиней — 144,8 тыс. голов — сократилось на 20,2%, коров — 103,4 тыс. голов — на 2,1%. Стадо овец и коз сохранилось на уровне прошлого года — 82,5 тыс. голов. Численность птицы возросла на 4%.

С января этого года общекраевые объёмы производства скота и птицы на убой составили 73,6 тыс. тонн, что ниже на 2,5% чем в прошлом году, молока — 373,1 тыс. тонн (ниже на 0,4%), яиц — 918,8 млн штук (выше на 6,1%).

Основными производителями животноводческой продукции в крае, по-прежнему, остаются сельскохозяйственные организации.

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