Поголовье свиней в Прикамье сократилось на 20%

При этом поголовье свиней — 144,8 тыс. голов — сократилось на 20,2%, коров — 103,4 тыс. голов — на 2,1%. Стадо овец и коз сохранилось на уровне прошлого года — 82,5 тыс. голов. Численность птицы возросла на 4%.

По данным Пермьстата, на конец сентября 2017 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составило 247,3 тыс. голов, что на 2% меньше по сравнению с прошлым годом. При этом поголовье свиней — 144,8 тыс. голов — сократилось на 20,2%, коров — 103,4 тыс. голов — на 2,1%. Стадо овец и коз сохранилось на уровне прошлого года — 82,5 тыс. голов. Численность птицы возросла на 4%.

С января этого года общекраевые объёмы производства скота и птицы на убой составили 73,6 тыс. тонн, что ниже на 2,5% чем в прошлом году, молока — 373,1 тыс. тонн (ниже на 0,4%), яиц — 918,8 млн штук (выше на 6,1%).