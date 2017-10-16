Прокуратура потребовала построить дорогу к омской школе

Оказалось, что на улице Серова на участке между домами № 22 и № 24 В, где ходят школьники, отсутствовала пешеходная дорожка. Это создавало угрозу, поскольку за 2017 год на данном участке случилось семь ДТП, в которых были в различной степени травмированы четверо человек.