Прокуратура потребовала построить дорогу к омской школе
Прокуратура нашла в Ленинском округе нарушение законодательства о безопасности дорожного движения близ гимназии № 75.
Прокуратура нашла в Ленинском округе нарушение законодательства о безопасности дорожного движения близ гимназии № 75.
Оказалось, что на улице Серова на участке между домами № 22 и № 24 В, где ходят школьники, отсутствовала пешеходная дорожка. Это создавало угрозу, поскольку за 2017 год на данном участке случилось семь ДТП, в которых были в различной степени травмированы четверо человек.
В результате прокуратура обратилась в суд, который требование обустроить тротуары удовлетворил. К середине октября работы были выполнены — на вышеназванном участке появился тротуар, сообщила