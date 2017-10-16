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09:47 (мск), источник: СуперОмск

Прокуратура потребовала построить дорогу к омской школе

Прокуратура нашла в Ленинском округе нарушение законодательства о безопасности дорожного движения близ гимназии № 75.

Оказалось, что на улице Серова на участке между домами № 22 и № 24 В, где ходят школьники, отсутствовала пешеходная дорожка. Это создавало угрозу, поскольку за 2017 год на данном участке случилось семь ДТП, в которых были в различной степени травмированы четверо человек.

В результате прокуратура обратилась в суд, который требование обустроить тротуары удовлетворил. К середине октября работы были выполнены — на вышеназванном участке появился тротуар, сообщила пресс-служба омской прокуратуры.

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