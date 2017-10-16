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10:18 (мск), источник: АиФ Казань

Около 200 дачных домов в Зеленодольске могут снести из-за газопровода

Около 200 садовых домов и 300 дачных участков в товариществе «70 лет Октября» в Зеленодольске могут снести, так как они оказались в охранной зоне и зоне минимально допустимых расстояний газопровода высокого давления.

Источник: Аргументы и факты

Такие предварительные данные озвучили 15 октября на собрании садоводов в ДК «Родина» в Зеленодольске. Здесь собрались около 600 дачников, зал был переполнен.

Зеленодольцы рассказали, что 95 гектаров под коллективные сады выделили около 30 лет назад по постановлению Совмина ТАССР. В те годы газопровод уже был, но о его охранных зонах и связанных с ними обременениях дачников никто не предупредил.

Сейчас в садовом товариществе больше 1,5 тысячи участков. В сентябре некоторые хозяева получили уведомления от газовиков, что они должны за свой счёт снести садовые дома и постройки, так как они входят в охранную зону и зону минимально допустимых расстояний от газопровода. Иски газовики ещё не подали, поэтому садоводы надеются урегулировать вопрос мирным путём, до суда.

На это рассчитывает и руководитель исполкома Зеленодольского района Айрат Сахибуллин, который также присутствовал на собрании садоводов. Он рассказал корреспонденту «АиФ-Казань», что точное количество участков и построек, стоящих в опасной близости от газопровода, газовики пока не назвали. Несмотря на то, что чиновники приглашали представителей компании «Газпром трансгаз Казань» на собрание, никто из них не пришёл и пояснений по проблеме не дал.

Садоводы уже подготовили коллективное обращение главе района, президенту РТ и главе государства. Они также решили нанять адвоката, который сможет защитить их интересы, если дело всё же дойдёт до суда.

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