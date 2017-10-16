В обновленном аэропорту Челябинска появится современный терминал

На данный момент завершено проектирование первого этапа реконструкции аэродрома, предусматривающее реконструкцию основных элементов аэродрома и наращивание перрона в сторону проектируемого нового терминала внутренних воздушных линий.

По согласованию с минтрансом России и правительством Челябинской области с целью подготовки аэродрома под требования к приему саммитов ШОС и БРИКС, ОА «Челябинское авиапредприятие» выполнило техническую часть проектирования второго этапа реконструкции аэродрома. Проект будет направлен в ГлавГосЭкспертизу после определения источника финансирования строительно-монтажных работ.

«В связи с отсутствием решения о выделении государственного финансирования на организацию пункта пропуска через государственную границу России в новом аэровокзале, а также, учитывая рыночные тенденции, в начале текущего года было принято решение об изменении параметров проекта», — рассказал генеральный директор АО «Челябинское авиапредприятие» Юрий Коньков.

Утвержденная концепция развития аэровокзального комплекса предполагает четыре этапа реализации. Первый этап, это строительство нового терминала для внутренних воздушных линий общей площадью 16,3 тысячи квадратных метров.

«Мы скоро закончим проектирование и в следующем году планируем начать строительные работы. Замечу, что реализация только первого этапа позволит получить аэровокзал на 50% больший, чем все площади, которыми располагает аэропорт сегодня. И, конечно же, новый терминал будет оснащен телетрапами, спецзалами, современным технологическим оборудованием. Возможно мы не станем в один ряд с крупнейшими воздушными гаванями за пределами Московского аэроузла по объему пассажиропотока, но уже в 2020 году, реализовав первый этап реконструкции АВК, сможем обеспечить уровень сервиса, соответствующий лучшим российским и международным практикам и стандартам», — добавил Юрий Коньков.

Следующие этапы предусматривают развитие терминала внутренних авиалиний и строительство международного терминала в единой архитектурно — конструктивной концепции с первым этапом, строительство нового гостиничного комплекса.

«Мы видим развитие аэропорта как мультимодального пассажирского узла с улучшением автомобильной доступности, созданием автовокзала и железнодорожной станции, что становится возможным при реализации актуального проекта создания ВСМ Екатеринбург — Челябинск», — уверен руководитель челябинского авиапредприятия.