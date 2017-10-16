Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ ответила на заявления Турции об отказе от покупки С-400 - СМИ
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
Умер актер Дмитрий Марьянов
Скорую помощь Лобни проверят после смерти Марьянова
42-летняя Анджелина Джоли в нелепом наряде вышла в свет (фото)
Отбор через постель: насколько это в порядке вещей в Голливуде?В прошлом режиссеры и продюсеры не скрывали, что отбирают актрис «через постель»
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ рассказали о подробностях кончины Дмитрия Марьянова
МО РФ обеспокоено поведением военных США в Сирии
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Жена Аршавина рассказала о его разводе с Барановской - СМИ
СМИ: на Украине сказали о подготовке марша на Крым
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
09:57 (мск), источник: Uralpress.ru

В обновленном аэропорту Челябинска появится современный терминал

В Челябинском аэропорту появится новый терминал, оснащенный телетрапами, современным технологичным оборудованием и спецзалами. Для удобства пассажиров будет построена комфортабельная гостиница.

На данный момент завершено проектирование первого этапа реконструкции аэродрома, предусматривающее реконструкцию основных элементов аэродрома и наращивание перрона в сторону проектируемого нового терминала внутренних воздушных линий.

По согласованию с минтрансом России и правительством Челябинской области с целью подготовки аэродрома под требования к приему саммитов ШОС и БРИКС, ОА «Челябинское авиапредприятие» выполнило техническую часть проектирования второго этапа реконструкции аэродрома. Проект будет направлен в ГлавГосЭкспертизу после определения источника финансирования строительно-монтажных работ.

«В связи с отсутствием решения о выделении государственного финансирования на организацию пункта пропуска через государственную границу России в новом аэровокзале, а также, учитывая рыночные тенденции, в начале текущего года было принято решение об изменении параметров проекта», — рассказал генеральный директор АО «Челябинское авиапредприятие» Юрий Коньков.

Утвержденная концепция развития аэровокзального комплекса предполагает четыре этапа реализации. Первый этап, это строительство нового терминала для внутренних воздушных линий общей площадью 16,3 тысячи квадратных метров.

«Мы скоро закончим проектирование и в следующем году планируем начать строительные работы. Замечу, что реализация только первого этапа позволит получить аэровокзал на 50% больший, чем все площади, которыми располагает аэропорт сегодня. И, конечно же, новый терминал будет оснащен телетрапами, спецзалами, современным технологическим оборудованием. Возможно мы не станем в один ряд с крупнейшими воздушными гаванями за пределами Московского аэроузла по объему пассажиропотока, но уже в 2020 году, реализовав первый этап реконструкции АВК, сможем обеспечить уровень сервиса, соответствующий лучшим российским и международным практикам и стандартам», — добавил Юрий Коньков.

Следующие этапы предусматривают развитие терминала внутренних авиалиний и строительство международного терминала в единой архитектурно — конструктивной концепции с первым этапом, строительство нового гостиничного комплекса.

«Мы видим развитие аэропорта как мультимодального пассажирского узла с улучшением автомобильной доступности, созданием автовокзала и железнодорожной станции, что становится возможным при реализации актуального проекта создания ВСМ Екатеринбург — Челябинск», — уверен руководитель челябинского авиапредприятия.

Подробно проект будет презентован на Российско-Казахстанском Форуме.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Озерске состоялся фестиваль искусств «Дорога к храму»
Каким мы запомним Дмитрия Марьянова
Более 40% россиян заявили о худших временах впереди
«Спящую ячейку» ИГ прикрыли в Москве и Махачкале
СМИ сообщили причину смерти Дмитрия Марьянова
«Почта России» предложила увеличить пошлину с интернет-покупок
Сообщивших о коррупции защитят отдельным законом
Отбор через постель: насколько это в порядке вещей в Голливуде?
Спорт
Такое случилось с «Зенитом» впервые. И это главная сенсация тура "Зенит" забил дважды, на табло остался справедливый ноль - и Манчини впервые в России не набрал очков в чемпионате
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
5 способов выжать из балкона максимум
В Петербурге возводят первый в России ЖК для вегетарианцев
В России стали выдавать ипотеку под один процент
В Петербурге подорожает «коммуналка»
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь