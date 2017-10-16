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10:00 (мск), источник: NewsKo

Поликлиники Березников переведут в новые здания

В рамках рабочей поездки в Березники губернатор Пермского края Максим Решетников оценил ход реализации проекта «Новая поликлиника» в ГБУЗ ПК «Березниковская городская поликлиника» и ГБУЗ ПК «Детская городская больница».

Источник: РИА "Новости"

В рамках рабочей поездки в Березники губернатор Пермского края Максим Решетников оценил ход реализации проекта «Новая поликлиника» в ГБУЗ ПК «Березниковская городская поликлиника» и ГБУЗ ПК «Детская городская больница».

В детской больнице будет проведена реконструкция трехэтажного корпуса. Работы должны быть завершены в четвертом квартале 2018 г.

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Во время визита в детскую больницу Максим Решетников поручил главврачу привести в порядок входную группу, обустроить крыльцо современным пандусом для детских колясок и маломобильных пациентов.

«После реконструкции мы перенесем поликлиники из старых зданий, потому что сейчас в медучреждениях не те условия, которые ждут березниковцы», — отметил глава региона.

В рамках проекта «Новая поликлиника» на ремонт зоны регистрации и ожидания приёма, а также покупку новой мебели в Березниковскую городскую поликлинику направлено 3 млн руб. Здесь ремонтные работы близятся к завершению.

Напомним, весной перед краевым Минздравом губернатор поставил задачу повысить доступность медицинской помощи. Сегодня по поручению главы региона в системе здравоохранения Пермского края проводятся комплексные изменения, в том числе реализуется проект «Новая поликлиника». Проект призван сделать поликлинику удобной и комфортной для пациентов, увеличить время приема пациентов терапевтами и узкими специалистами.

Пилотный проект «Новая поликлиника» реализуется в 12 медицинских учреждениях Пермского края. В августе его реализация была представлена заместителю министра здравоохранения РФ Татьяне Яковлевой, которая высоко оценила промежуточные результаты проекта.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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