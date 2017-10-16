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11:50 (мск), источник: Восток Медиа

Рыбодобывающие компании Приморья в два раза увеличили вылов иваси

Отраслевикам удалось превзойти самих себя — больше чем на 3, 5 тысячи тонн.

Источник: РИА "Новости"

В прошлом году на Дальнем Востоке был возобновлён промышленный подход к добыче популярной в народе сардины — иваси. И это дало свои плоды — недавно рыбодобытчики Приморья побили собственный рекорд, и приумножили вылов иваси по сравнению с прошлым годом, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

По информации краевого департамента хозяйства и водных биоресурсов, уже к 1 октября текущего года приморским труженикам на морском фронте удалось добыть 7750 тонн рыбы — а это, без малого, вдвое превышает прошлогодний уровень улова.

Стоит отметить, что приморские игроки отрасли уже не первый год вносят серьёзный вклад в общую долю улова. Вот и в этот раз суда предприятия «Доброфлот» добыли 4, 3 тысячи тонн. Всего же Приморский край обеспечивает около 20% общероссийского вылова. Кроме того, 1\3 всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы также приходится на Приморье. Впрочем, ранее «Восток-Медиа» сообщало, как некоторые компании в Приморье вынуждают отдавать часть улова — на орудия промысла.

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