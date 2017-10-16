Рыбодобывающие компании Приморья в два раза увеличили вылов иваси

Источник: РИА "Новости"

В прошлом году на Дальнем Востоке был возобновлён промышленный подход к добыче популярной в народе сардины — иваси. И это дало свои плоды — недавно рыбодобытчики Приморья побили собственный рекорд, и приумножили вылов иваси по сравнению с прошлым годом, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

По информации краевого департамента хозяйства и водных биоресурсов, уже к 1 октября текущего года приморским труженикам на морском фронте удалось добыть 7750 тонн рыбы — а это, без малого, вдвое превышает прошлогодний уровень улова.