Работу — всем: в Челябинске пройдет масштабная ярмарка вакансий

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Во вторник, 17 октября, в Челябинске пройдет городская ярмарка вакансий рабочих и учебных мест — мероприятие состоится в выставочном центре «Мегаполис» с 10 утра до часа дня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городской службы занятости населения.

В ярмарке примут участие представители отделов кадров 94 предприятий и организаций города. Среди них ЧТЗ-Уралтрак, меткомбинат, кузнечно-прессовый завод, Уральский завод точной механики, а также Равис — птицефабрика Сосновская, ЧЭМК, Хлебпром, сеть гипермаркетов «Лента» и многие другие.

Безработным челябинцам предложат более 600 вакансий. Организациям требуются электросварщики, шлифовщики, технологи, слесари, электромонтеры, фрезеровщики, наладчики, токари, операторы станков, крановщики, маляры, водители автомобиля, инструкторы по вождению, повара, кондитеры, воспитатели, охранники и другие.

Вместо секретаря — робот: эксперты озвучили тенденции на рынке труда в Челябинской области.

Кроме того, в ярмарке примут участие семь учебных центров, которые предлагают пройти обучение и повысить квалификацию по профессиям, востребованным на рынке труда.

Также впервые в рамках мероприятия, с 11 до 12 часов, пройдет круглый стол на тему «Обеспечение потребности экономики Челябинской области трудовыми ресурсами». В нем примут участие начальник Главного управления по труду и занятости Челябинской области Владислав Смирнов, директор службы занятости Челябинска Александр Шегуров, представители Регионального центра содействия трудоустройству выпускников и Общественной палаты Челябинской области, директора по персоналу крупнейших предприятий города. Эксперты обсудят вопрос доступности трудовых ресурсов в Челябинской области, их профессионализм и квалификационный уровень, а также нововведения в системе прогнозирования кадровой потребности работодателей.

Для желающих получить консультирование у медицинских специалистов для участия в ярмарке вакансий приглашены врачи ГБУЗ «Челябинского областного центра профилактики» и Областного центра по профилактике борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями.