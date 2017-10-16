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10:26 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Росавиация: Пассажирский терминал Платова готов к эксплуатации

Разрешение на ввод в эксплуатацию пассажирского терминала аэропорта Платов выдала Росавиация.

Кроме того, как сообщает пресс-служба УК «Аэропорты Регионов», разрешения на ввод в эксплуатацию получены на все объекты строительства, которые возведены управляющей компанией «Аэропорты Регионов».

Новые объекты соответствуют требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов. Новый аэропорт Ростова, построенный «с нуля» впервые в истории современной России, начнет свою работу в декабре 2017 года.

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