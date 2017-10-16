Росавиация: Пассажирский терминал Платова готов к эксплуатации
Разрешение на ввод в эксплуатацию пассажирского терминала аэропорта Платов выдала Росавиация.
Разрешение на ввод в эксплуатацию пассажирского терминала аэропорта Платов выдала Росавиация.
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Новые объекты соответствуют требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов. Новый аэропорт Ростова, построенный «с нуля» впервые в истории современной России, начнет свою работу в декабре 2017 года.