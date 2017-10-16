На КЖД вводится новый график движения поездов
С 10 декабря на Калининградской железной дороге вводится новый график движения пассажирских поездов на
С 10 декабря на Калининградской железной дороге вводится новый график движения пассажирских поездов на
Расписанием на 2017/2018 год сохраняется курсирование пассажирских поездов дальнего следования по всем традиционным направлениям.
Фирменный поезд № 29/30 «Янтарь» Калининград — Москва
Частота курсирования остальных поездов в московском, питерском и адлерском направлениях изменится.
В частности, поезд № 147/148 Калининград — Москва будет назначаться по отдельным датам и в периоды увеличения пассажиропотока, в том числе в период новогодних праздников с 26 декабря 2017 года по 9 января 2018 года.
Поезд № 80 Калининград —
Поезд № 360 Калининград — Адлер будет отправляться из Калининграда по чётным числам. При этом дополнительные рейсы поезда назначены на период новогодних и майских праздников (23, 25, 28 декабря 2017 года, 25, 27, 29, 31 мая).
Также остается в обращении сезонный пассажирский поезд № 426/425 Калининград — Челябинск. В летний период поезд будет отправляться из Калининграда по понедельникам с 28 мая по 24 сентября, из Челябинска — по четвергам с 31 мая по 27 сентября.