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11:02 (мск), источник: Новый Калининград

На КЖД вводится новый график движения поездов

С 10 декабря на Калининградской железной дороге вводится новый график движения пассажирских поездов на осенне-зимний период. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщили в пресс-службе КЖД.

Источник: Новый Калининград

Расписанием на 2017/2018 год сохраняется курсирование пассажирских поездов дальнего следования по всем традиционным направлениям.

Фирменный поезд № 29/30 «Янтарь» Калининград — Москва по-прежнему будет курсировать ежедневно без изменений графика движения.

Частота курсирования остальных поездов в московском, питерском и адлерском направлениях изменится.

В частности, поезд № 147/148 Калининград — Москва будет назначаться по отдельным датам и в периоды увеличения пассажиропотока, в том числе в период новогодних праздников с 26 декабря 2017 года по 9 января 2018 года.

Поезд № 80 Калининград — Санкт-Петербург с декабря по май включительно будет курсировать по вторникам, четвергам и субботам в отдельные периоды. На летний период частота курсирования увеличится до 4-х раз в неделю (по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям).

Поезд № 360 Калининград — Адлер будет отправляться из Калининграда по чётным числам. При этом дополнительные рейсы поезда назначены на период новогодних и майских праздников (23, 25, 28 декабря 2017 года, 25, 27, 29, 31 мая).

Также остается в обращении сезонный пассажирский поезд № 426/425 Калининград — Челябинск. В летний период поезд будет отправляться из Калининграда по понедельникам с 28 мая по 24 сентября, из Челябинска — по четвергам с 31 мая по 27 сентября.

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