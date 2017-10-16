Трассу Лидога — Ванино сдадут в конце октября

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском крае завершилось строительство трассы Лидога — Ванино. Сдадут ее на следующей неделе, 29 октября. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказали в пресс-службе правительства региона.

Напомним, трасса Лидога — Ванино соединяет шесть районов края. Строить дорогу к Татарскому проливу начали в 1997 году. Сроки ее сдачи постоянно сдвигались: речь шла и о конце 2016 года, и о 2025-м. Это было связано как с недостатком финансирования, так и со сложным рельефом местности.

Деньги на строительство дороги поступали из краевого и федерального бюджетов. Всего на эти цели потратили около 18 млрд рублей.

Когда дорога будет сдана, вдоль нее начнут обустраивать дорожную инфраструктуру: у трассы появятся мотели, посты ГИБДД и новые кафе.