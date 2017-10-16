Жители Перми смогут самостоятельно выбрать объекты дорожного ремонта

Для удобства список разделен по районам. Проголосовать можно за любое количество объектов, но за каждый объект — один раз. Голосование продлится до конца октября. По его итогам будет составлен рейтинг дорожных объектов. Затем в зависимости от выделенного федеральным бюджетом финансирования будет составлен список объектов дорожного ремонта на следующий год, в который войдут лидеры голосования.



Напомним, в этом году федеральное финансирование составило 500 млн рублей.