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10:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Жители Перми смогут самостоятельно выбрать объекты дорожного ремонта

В 2018 году Пермь вновь получит федеральное финансирование в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Источник: РИА "Новости"

Определить, какие дороги будут отремонтированы, жители краевого центра смогут с помощью голосования. Как сообщает пресс-служба администрации Перми, в список потенциальных дорожных объектов на 2018 вошло 59 дорог.

Для удобства список разделен по районам. Проголосовать можно за любое количество объектов, но за каждый объект — один раз. Голосование продлится до конца октября. По его итогам будет составлен рейтинг дорожных объектов. Затем в зависимости от выделенного федеральным бюджетом финансирования будет составлен список объектов дорожного ремонта на следующий год, в который войдут лидеры голосования.

Напомним, в этом году федеральное финансирование составило 500 млн рублей.

В список вошли 19 дорожных объектов общей площадью 435 тысяч квадратных метров, работы на 18 из них полностью завершены. Самые крупные объекты — это улицы Спешилова, Промышленная, шоссе Космонавтов, бульвар Гагарина, автодорога Пермь-Сылва. В работе находится еще один объект — дорога на Чусовской водозабор. Она ремонтируется сверх плана за счет сложившейся экономии при проведении конкурсных процедур.

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