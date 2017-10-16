Жители Перми смогут самостоятельно выбрать объекты дорожного ремонта
В 2018 году Пермь вновь получит федеральное финансирование в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
В 2018 году Пермь вновь получит федеральное финансирование в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
Определить, какие дороги будут отремонтированы, жители краевого центра смогут с помощью голосования. Как сообщает
Для удобства список разделен по районам. Проголосовать можно за любое количество объектов, но за каждый объект — один раз. Голосование продлится до конца октября. По его итогам будет составлен рейтинг дорожных объектов. Затем в зависимости от выделенного федеральным бюджетом финансирования будет составлен список объектов дорожного ремонта на следующий год, в который войдут лидеры голосования.
Напомним, в этом году федеральное финансирование составило 500 млн рублей.
В список вошли 19 дорожных объектов общей площадью 435 тысяч квадратных метров, работы на 18 из них полностью завершены. Самые крупные объекты — это улицы Спешилова, Промышленная, шоссе Космонавтов, бульвар Гагарина, автодорога