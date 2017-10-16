Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Башаров поражен смертью актёра Марьянова - СМИ
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
BBC: Собчак встретилась с Путиным и поговорила с ним один на один
На севере Москвы ожидается большая стройка
СМИ озвучили обстоятельства смерти актера Дмитрия Марьянова
Отбор через постель: насколько это в порядке вещей в Голливуде?В прошлом режиссеры и продюсеры не скрывали, что отбирают актрис «через постель»
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ рассказали о подробностях кончины Дмитрия Марьянова
Безумие ОПК Украины: эксперты о танке Незалежной
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
«Никто тебе не поможет»: Хворостовский рассказал о болезни
Точная копия: СМИ о дочери Валерии в образе матери
Как снизить госоценку квартиры
5 способов выжать из балкона максимум
Фоторепортажи
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
12184-й праздник пива «Октоберфест»
10:51 (мск), источник: АиФ Омск

Омская барахолка переехала на Левобережье

Торговля на новом месте прошла в эти выходные в первый раз.

Омская барахолка переехала на Левобережье. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В минувшую субботу, 14 октября, на улице Богдана Хмельницкого, где раньше располагалась барахолка, с 07.00 дежурили представители муниципальной власти, контрольно-надзорных и правоохранительных органов, а также работал транспорт, который помогал продавцам добраться до нового места торговли.

«Места для торговли вещами, бывшими в употреблении, мы предоставляем бесплатно, — говорит генеральный директор “Торгового города” Александр Рыбин. — У нас есть все условия для нормальной работы: мусорные баки, туалеты, места, где можно погреться, выставлены указатели. Кроме того, до нашего рынка легко добраться из любой точки города. На площадке, которую мы выделили под ярмарку, могут разместиться 260 человек — из расчета по 8 квадратных метров на каждого. Есть дополнительные места для торговли с автомобилей. Кроме того, мы готовы обеспечить продавцов местами для хранения товара. Это единственная услуга, которую нужно будет оплатить».

Генеральный директор рынка подчеркнул, что есть возможность увеличить торговую площадку. Ближайшее время покажет, какие коррективы потребуется внести в организацию работы ярмарки.

Отметим, что вопрос о переносе рынка подержанных вещей обсуждалась ещё с 2013 года. Однако поиск новой площадки занял немало времени. Переехать на новое место, в «Торговый город», у рынка получилось только на этих выходных.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Майонез в домашних условиях. Диетический рецепт в горшочках на ужин
Опрос: 41% россиян ожидает ухудшения ситуации в России
«Технопромэкспорт» подал иск к Siemens по сделке с турбинами
«Спящую ячейку» ИГ прикрыли в Москве и Махачкале
Каким мы запомним Дмитрия Марьянова
Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам
Павленский поджег в Париже Банк Франции и призвал к революции
Отбор через постель: насколько это в порядке вещей в Голливуде?
Спорт
Такое случилось с «Зенитом» впервые. И это главная сенсация тура "Зенит" забил дважды, на табло остался справедливый ноль - и Манчини впервые в России не набрал очков в чемпионате
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Ирина Горбачева: «Мы те еще секс-символы поколения» Актриса Ирина Горбачева, сыгравшая главную роль в фильме Бориса Хлебникова «Аритмия», рассказала, почему сценарий заставил ее плакать и как она согласилась на съемки эротической сцены
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
5 способов выжать из балкона максимум
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь