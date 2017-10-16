Омская барахолка переехала на Левобережье
Торговля на новом месте прошла в эти выходные в первый раз.
Торговля на новом месте прошла в эти выходные в первый раз.
Омская барахолка переехала на Левобережье. Об этом сообщает
В минувшую субботу, 14 октября, на улице Богдана Хмельницкого, где раньше располагалась барахолка, с 07.00 дежурили представители муниципальной власти,
«Места для торговли вещами, бывшими в употреблении, мы предоставляем бесплатно, — говорит генеральный директор “Торгового города” Александр Рыбин. — У нас есть все условия для нормальной работы: мусорные баки, туалеты, места, где можно погреться, выставлены указатели. Кроме того, до нашего рынка легко добраться из любой точки города. На площадке, которую мы выделили под ярмарку, могут разместиться 260 человек — из расчета по 8 квадратных метров на каждого. Есть дополнительные места для торговли с автомобилей. Кроме того, мы готовы обеспечить продавцов местами для хранения товара. Это единственная услуга, которую нужно будет оплатить».
Генеральный директор рынка подчеркнул, что есть возможность увеличить торговую площадку. Ближайшее время покажет, какие коррективы потребуется внести в организацию работы ярмарки.
Отметим, что вопрос о переносе рынка подержанных вещей обсуждалась ещё с 2013 года. Однако поиск новой площадки занял немало времени. Переехать на новое место, в «Торговый город», у рынка получилось только на этих выходных.