Омская барахолка переехала на Левобережье

В минувшую субботу, 14 октября, на улице Богдана Хмельницкого, где раньше располагалась барахолка, с 07.00 дежурили представители муниципальной власти, контрольно-надзорных и правоохранительных органов, а также работал транспорт, который помогал продавцам добраться до нового места торговли.

«Места для торговли вещами, бывшими в употреблении, мы предоставляем бесплатно, — говорит генеральный директор “Торгового города” Александр Рыбин. — У нас есть все условия для нормальной работы: мусорные баки, туалеты, места, где можно погреться, выставлены указатели. Кроме того, до нашего рынка легко добраться из любой точки города. На площадке, которую мы выделили под ярмарку, могут разместиться 260 человек — из расчета по 8 квадратных метров на каждого. Есть дополнительные места для торговли с автомобилей. Кроме того, мы готовы обеспечить продавцов местами для хранения товара. Это единственная услуга, которую нужно будет оплатить».