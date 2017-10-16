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10:46 (мск), источник: ИА Башинформ

Минсельхоз Башкирии озвучил новые цены на медово-овощных ярмарках

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Министерство сельского хозяйства Башкортостана озвучило цены на медовую и овощную продукцию, реализуемую на сельскохозяйственных ярмарках.

Источник: Башинформ

Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза, в минувшие выходные сельскохозяйственные ярмарки прошли в 13 городах и шести районах республики.

Традиционно самые большие площадки по торговле сельхозпродукцией развернулись в столице Башкирии. Здесь 14 октября были задействованы для торговли девять площадок, 15 октября — 10. В общей сложности на них было создано около 1,4 тысячи торговых мест. Свою продукцию на них представители сельхозтоваропроизводители 48 районов республики.

Килограмм меда на ярмарках можно было приобрести за 300−600 рублей. Стоимость картофеля и лука варьировалась от 13 до 25 рублей, свеклы, моркови и капусты — от 15 до 25 рублей за килограмм.

Всего на республиканских ярмарках за эти два дня реализовано 70,3 тонны меда, 1,7 тысячи тонн картофеля и 757,7 тонны овощей на общую сумму 80,9 млн рублей.

Из них на Уфу пришлись 23 тонны меда, более 346 тонн овощей и 736 тонн картофеля на общую сумму 28,8 млн рублей.

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