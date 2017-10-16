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12:06 (мск), источник: Informburo.kz

Казахстан усилил ветконтроль на границе с Кыргызстаном

В отношении пяти кыргызских молокоперерабатывающих предприятий уже действует запрет на ввоз в Казахстан из-за ранее выявленных нарушений.

Источник: Informburo.kz

С 10 октября текущего года Казахстан усилил ветеринарный контроль на границе с Кыргызстаном. Сейчас на шести пограничных ветеринарных постах задействовано 32 инспектора. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства сельского хозяйства.

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«Дано указание по усилению контроля и надзора в пунктах назначения по выявлению в ввезенной кыргызской продукции запрещённых и загрязняющих веществ (антибиотики, микроорганизмы, соли тяжёлых металлов и т. д.)», — говорится в сообщении.

Поставлять свою продукцию в Казахстан сейчас имеют право 25 кыргызских предприятий, среди которых:

15 молокоперерабатывающих; 8 рыбоперерабатывающих; 2 производителя готовой мясной продукции.

«На сегодняшний день в отношении пяти кыргызских молокоперерабатывающих предприятий действует запрет на поставки продукции в Казахстан (ранее были выявлены нарушения при инспекции предприятий и мониторинге ввозимой продукции). В отношении отдельных видов продукции двух кыргызских предприятий действует усиленный лабораторный контроль (пробы от каждой партии продукции направляются на лабораторные исследования)», — добавили в сообщении.

13 октября на посту «Карасу» задержали одну из машин с колбасной продукцией ТОО «Риха» (Шуская область) с нарушениями оформления ветеринарного сертификата. В итоге на ТОО наложен штраф в размере 226 900 тенге (100 МРП), груз возвращён.

С момента усиления ветеринарного контроля в отношении кыргызских товаров наблюдается снижение их ввоза и транзита.

В сообщении пресс-службы также упомянуто усиление фитосанитарного контроля.

«В пунктах контроля и назначения досмотрено 117 грузовых автомашин с подкарантинной продукцией общим весом более 821,4 тонны, 332 кубических метра. Из них на границе досмотрено 93 автомашины — 650,4 тонны продукции, 332 кубических метра, в пунктах назначения — 24 автомашины (172 тонны продукции)», — говорится на сайте МСХ РК.

В результате выявлено 15 фактов нарушений. По 14 фактам груз возвращен в Кыргызстан, по одному — наложен штраф. Общий вес возвращённой продукции — 105,1 тонна. Общая сумма штрафов — 68 000 тенге.

В период с 10 по 12 октября кыргызских перевозчиков в РК оштрафовали на 1 млн 328 тысяч тенге. С вечера 10 октября на контрольно-пропускном пункте «Кордай» на кыргызско-казахстанской границе начали образовываться большие очереди. Пограничники Кыргызстана объяснили это усилением контроля со стороны Казахстана.

15 октября в Кыргызстане избрали нового президента. Им стал кандидат от Социал-демократической партии, экс-премьер Сооронбай Жээнбеков. По предварительным данным, за Жээнбекова проголосовало 54,23% избирателей. Его основной соперник, оппозиционный кандидат Омурбек Бабанов получил 33,47% голосов. На третьем месте — экс-секретарь Совета безопасности республики Адахан Мадумаров, у него 6,41%.

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