«Технопромэкспорт» подал встречный иск к Siemens по сделке с турбинами

Представитель ответчика на вопрос судьи о том, возражают ли они против удовлетворения иска Siemens, ответил утвердительно, добавив, что в ТПЭ «хотели бы подать встречный иск».

«Все документы мы представили», — сообщил представитель российской компании, имея в виду материалы встречного иска. В заседании объявили перерыв для того чтобы Siemens могла ознакомиться с материалами встречного иска.