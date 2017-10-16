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10:55 (мск), источник: Интерфакс

«Технопромэкспорт» подал встречный иск к Siemens по сделке с турбинами

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU — «Технопромэкспорт» (ТПЭ) подаёт встречное исковое заявление к Siemens о признании недействительной части сделки по турбинам, заявил в ходе заседания представитель ТПЭ.

Источник: Reuters

Представитель ответчика на вопрос судьи о том, возражают ли они против удовлетворения иска Siemens, ответил утвердительно, добавив, что в ТПЭ «хотели бы подать встречный иск».

«Мы просим признать недействительной, ничтожной часть сделки», — пояснил представитель ТПЭ. Речь идёт о контракте по турбинам, заключённым между «Сименс — Технологии газовых турбин» и «ВО «Технопромэкспорт» от 10 марта 2015 года.

«Все документы мы представили», — сообщил представитель российской компании, имея в виду материалы встречного иска. В заседании объявили перерыв для того чтобы Siemens могла ознакомиться с материалами встречного иска.

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Ранее Siemens подал иск в суд к структурам «Ростеха», одна из них — ООО «ВО «Технопромэкспорт», которое строит в Крыму две электростанции. На ТЭС были поставлены четыре турбины, произведенные на совместном с «Силовыми машинами» заводе Siemens в Санкт-Петербурге. Поставки в Крым турбин запрещены санкциями ЕС. Однако первоначально немецкий концерн произвел и поставил свое оборудования для строительства станции на Тамани, которое вело АО «ВО «Технопромэкспорт». Компания признана банкротом, турбины она продала ООО за 152 млн евро. Обе компании находятся под контролем госкорпорации «Ростех».

Немецкий концерн попросил суд признать сделку недействительной и применить последствия недействительности сделки.

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