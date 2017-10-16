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11:11 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

К челябинскому городскому бору добавят новые территории

ЧЕЛЯБИНСК, 16 октября, ФедералПресс. Челябинское минэкологии намерено расширить городской бор. В границу памятника природы могут включить участки, расположенные в урочище «Монахи» и в пойме реки Миасс от моста по улице Худякова до плотины пруда Коммунар, сообщает пресс-служба ведомства.

В ближайшее время участки должны получить правовой статус особо охраняемых природных территорий регионального значения. Уже проведено комплексное обследование обозначенных земель. Заказчиком работ выступило министерство экологии, а исполнителем — ОГУ «ООПТ Челябинской области».

На 14 ноября назначены общественные слушания по вопросу присоединения новой территории к Челябинскому городскому бору. Со всеми материалами можно ознакомиться на сайте ОГУ «ООПТ Челябинской области» в разделе «Новости», а также на сайте администрации Челябинска, на странице управления экологии и природопользования.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в центре Челябинска спилили уникальное растение — даурскую лиственницу. Дерево было высажено около ста лет назад. Оно казалось засохшими, но его корневая система и стволы были живы и в следующем году, считают ученые, могли вновь зезеленеть.

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