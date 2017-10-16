К челябинскому городскому бору добавят новые территории

В ближайшее время участки должны получить правовой статус особо охраняемых природных территорий регионального значения. Уже проведено комплексное обследование обозначенных земель. Заказчиком работ выступило министерство экологии, а исполнителем — ОГУ «ООПТ Челябинской области».

На 14 ноября назначены общественные слушания по вопросу присоединения новой территории к Челябинскому городскому бору. Со всеми материалами можно ознакомиться на сайте ОГУ «ООПТ Челябинской области» в разделе «Новости», а также на сайте администрации Челябинска, на странице управления экологии и природопользования.