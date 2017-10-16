«Это не просто трёхэтажный дом построить»: главный архитектор Калининграда рассказал, как продвигается восстановление Кройц-аптеки

«Все планы в силе, но это непростое здание. Это не просто трёхэтажный одноподъездный дом построить. Собственник занимается разработкой рабочей документации. Думаю, что это продлится до весны. Потом экспертиза, к которой будут привлечены органы надзора по объектам культурного наследия», — рассказал Генне.