«Это не просто трёхэтажный дом построить»: главный архитектор Калининграда рассказал, как продвигается восстановление Кройц-аптеки
Собственник
Собственник
«Все планы в силе, но это непростое здание. Это не просто трёхэтажный одноподъездный дом построить. Собственник занимается разработкой рабочей документации. Думаю, что это продлится до весны. Потом экспертиза, к которой будут привлечены органы надзора по объектам культурного наследия», — рассказал Генне.
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