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11:20 (мск), источник: Клопс.ru

«Это не просто трёхэтажный дом построить»: главный архитектор Калининграда рассказал, как продвигается восстановление Кройц-аптеки

Собственник Кройц-аптеки занимается разработкой рабочей документации для восстановления исторического здания. Об этом в эфире программы «С добрым утром, Ярошук!» на радио «Комсомольская правда — Калининград» заявил главный архитектор Калининграда Вячеслав Генне.

Источник: Клопс.ru

«Все планы в силе, но это непростое здание. Это не просто трёхэтажный одноподъездный дом построить. Собственник занимается разработкой рабочей документации. Думаю, что это продлится до весны. Потом экспертиза, к которой будут привлечены органы надзора по объектам культурного наследия», — рассказал Генне.

В марте 2017 года на градостроительном совете архитекторы представили четыре концепции реконструкции Кройц-аптеки. Уточнялось, что собственник здания сам подведёт итоги и определится с внешним видом постройки.

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