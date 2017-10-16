Представитель Ротенберга опроверг данные о контракте на мост на Сахалин

«Говорить об участии “Стройгазмонтажа” до появления проекта преждевременно. Кроме того, сейчас компания сосредоточена на строительстве Крымского моста», — заявил представитель Ротенберга РБК.
О том, что подрядчик на строительство моста с материковой части России на Сахалин еще не выбран, также заявил журналистам в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи министр транспорта Максим Соколов, передавал ТАСС. Соколов пояснил, что такая документация может быть разработана лишь только после того, как средства на этот проект будут предусмотрены в бюджете.
Ранее о том, что «Стройгазмонтаж» займется строительством моста на Сахалин, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на три информированных источника. По данным агентства, стоимость контракта на строительство моста предварительно оценивается в 286 млрд. руб.
При этом собеседники агентства отметили, что решение о заключении соответствующей сделки уже принято, однако объявить о подписании контракта и озвучить подрядчика власти смогут только в следующем, 2018 году. Окончательное решение по поводу строительства пока не принято, заявил агентству пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
О возобновлении планов по соединению Сахалина с континентальной частью России во время ежегодной «Прямой линии» 15 июня сообщил президент Владимир Путин.
Проект строительства перехода в двух вариантах — мост или тоннель — включен в государственную стратегию развития транспортной системы России. Этот мост в перспективе может стать частью проекта сухопутной дороги между Японией и Россией, о возможном строительстве которой заявил в сентябре вице-премьер Игорь Шувалов.