Представитель Ротенберга опроверг данные о контракте на мост на Сахалин

«Говорить об участии “Стройгазмонтажа” до появления проекта преждевременно. Кроме того, сейчас компания сосредоточена на строительстве Крымского моста», — заявил представитель Ротенберга РБК.

О том, что подрядчик на строительство моста с материковой части России на Сахалин еще не выбран, также заявил журналистам в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи ​ министр транспорта Максим Соколов, передавал ТАСС. Соколов пояснил, что такая документация может быть разработана лишь только после того, как средства на этот проект будут предусмотрены в бюджете.

Ранее о том, что «Стройгазмонтаж» займется строительством моста на Сахалин, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на три информированных источника. По данным агентства, стоимость контракта на строительство моста предварительно оценивается в 286 млрд. руб.

При этом собеседники агентства отметили, что решение о заключении соответствующей сделки уже принято, однако объявить о подписании контракта и озвучить подрядчика власти смогут только в следующем, 2018 году. Окончательное решение по поводу строительства пока не принято, заявил агентству пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

О возобновлении планов по соединению Сахалина с континентальной частью России во время ежегодной «Прямой линии» 15 июня сообщил президент Владимир Путин.