Красноярское автотранспортное предприятие № 2 не закроют
Глава города решил отменить постановление о реорганизации.
Глава города решил отменить постановление о реорганизации.
На рынке пассажирских перевозок Красноярска продолжит работать муниципальное пассажирское автотранспортное предприятие № 2, сообщили в городской администрации.
Обращение, поступившее от коллектива предприятия, учел действующий мэр города Эдхам Акбулатов и принял решение отменить постановление о реорганизации МП «КПАТП № 2».
Чтобы сохранить автотранспортное предприятия, назначен исполняющий обязанности руководителя организации, у которого есть опыт антикризисного управления.
Перед коллективом МП «КПАТП № 2» стоит задача максимально повысить эффективность деятельности, обеспечить выполнение норм и условий трудового законодательства и должностных обязанностей.
Департамент городского транспорта уже получил уведомление о необходимости взять под особый контроль работу муниципального пассажирского автотранспортного предприятия № 2.