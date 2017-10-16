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11:58 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярское автотранспортное предприятие № 2 не закроют

Глава города решил отменить постановление о реорганизации.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На рынке пассажирских перевозок Красноярска продолжит работать муниципальное пассажирское автотранспортное предприятие № 2, сообщили в городской администрации.

Обращение, поступившее от коллектива предприятия, учел действующий мэр города Эдхам Акбулатов и принял решение отменить постановление о реорганизации МП «КПАТП № 2».

Чтобы сохранить автотранспортное предприятия, назначен исполняющий обязанности руководителя организации, у которого есть опыт антикризисного управления.

Перед коллективом МП «КПАТП № 2» стоит задача максимально повысить эффективность деятельности, обеспечить выполнение норм и условий трудового законодательства и должностных обязанностей.

Департамент городского транспорта уже получил уведомление о необходимости взять под особый контроль работу муниципального пассажирского автотранспортного предприятия № 2.

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