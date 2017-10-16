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12:08 (мск), источник: Baikal-info.ru

Выделить школам Иркутской области больше денег на учебные расходы просят педагоги

На увеличении финансирования учебных расходов для школ Иркутской области планирует настаивать председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Ирина Синцова при рассмотрении проекта бюджета на 2018 год. Об этом она рассказала «Байкал Инфо» в середине октября 2017 года по итогам рабочей поездки в северные территории. Вместе с депутатом Николаем Труфановым она встретилась с педагогами Казачинско-Ленского и Киренского районов.

Источник: Reuters

Сейчас школам Иркутской области на одного ученика в год выделяется в среднем 1500 рублей на учебные расходы, в Катангском районе, который приравнен к северным территориям, эта сумма больше — 3500 рублей. «Но суммы не вписываются в современные нужды, когда один учебник может стоить от 400 рублей. Школы не могут более трёх книг купить на ученика в год, а обновлять фонд нужно постоянно», — добавила Ирина Синцова. Кроме того, в учебных расходах важно учитывать и оплату Интернета в школах. Педагоги Киренского района предложили депутатам ЗС рассмотреть возможность включения в учебные расходы и денег на занятия по популярной сейчас робототехнике. Эти предложения будут рассмотрены в рамках работы над партийным проектом «Единой России» «Модернизация образования». Волновал педагогов вопрос и с небольшим размером зарплаты технического персонала школ. Партийцы считают важным изучить, как решают проблему в других регионах России.

На встречах с педагогами Ирина Синцова рассказала, что на рассмотрении в Государственной Думе находится законопроект, который предполагает закрепить критерии определения качества услуг образования, здравоохранения и социальной защиты. Планируется, что эту оценку будет проводить постоянно действующая группа независимых экспертов, которую будет формировать Общественная палата каждого региона. Так общественный контроль получит законные основания. Это, по мнению депутата, особенно важно, в частности, для сферы образования, которая играет существенную роль в жизни человека.

В поездке по Казачинско-Ленскому району Ирина Синцова посетила деревню Ключи, где в начале 2017 года открылся центр для детей с ограниченными возможностями здоровья. Она заметила важность такой работы в районах, где потребность в них высока. Как рассказала «Байкал Инфо» руководитель учреждения Ольга Антипина, сейчас центр вместе с родителями посещают 11 таких детей в возрасте от 3,5 до 14 лет. Учитель-дефектолог и клинический психолог индивидуально работают с каждым из ребятишек, оказывают консультационно-психологическую поддержку их родным. С января в центре планирует начать работу логопед, который сейчас проходит обучение. Здесь мечтают о возможности взять в штат преподавателя лечебной физкультуры.

Ирина Синцова побывала на юбилее образовательного комплекса, который на базе школы № 2 в посёлке Улькан создала директор школы, заслуженный учитель РФ Евгения Русанова. При школе действуют классы начальной подготовки по профессиям «Автомеханик», «Секретарь-референт», «Портной». В 2007 году в школе открылся естественно-математический профиль, через год — социально-гуманитарный. В учреждении есть кабинет профориентации. Ирина Синцова заметила, что есть большой приусадебный участок, где выращивают овощи для столовой, разбит цветник. По мнению депутата, эта школа является одной из самых красивых и прогрессивных среди тех, что расположены в небольших населённых пунктах области.

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