Движение по Макаровскому мосту в центре Екатеринбурга откроют через неделю после переустройства трамвайных линий

Необходимые работы по усилению моста выполнены, получено заключение о том, что по нему можно запускать и машины, и трамваи. Об этом сити-менеджер Александр Якоб заявил в ходе встречи с губернатором Евгением Куйвашевым.

«Завершаются сезонные работы на проспекте Ленина и идет благоустройство территории вокруг Дворца молодежи и Центрального стадиона. В целом сезонные работы выполнены на 95%. Уже завтра мы ожидаем последнюю поставку гранита, и подрядчик примет все меры для того, чтобы завершить все работы качественно и в срок, до конца недели. Строительство ведется только в ночное время, никаких перекрытий там не запланировано», — проинформировал главу региона Якоб.

По его словам, работы, имеющие несезонный характер и связанные с малыми архитектурными формами, монтажом мачт освещения и так далее, продолжаются. Также руководители города и области обсудили планы по строительству и ремонту соцобъектов, ремонту дорог и обустройству парков и скверов.