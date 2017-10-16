Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Кого волнует пара лишних километров?»: ответ датчанам по «СП-2»
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
В центре Москвы застрелили мужчину
«Умные» урны установят в Москве
Российский министр не увидел разницы между Индонезией и Кореей
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Минздрав: Вызов скорой для Марьянова был отменен
Актёр Джигарханян срочно госпитализирован - СМИ
BBC: Собчак встретилась с Путиным и поговорила с ним один на один
Умер актер Дмитрий Марьянов
«Тяжкое поражение украинской дипломатии» — эксперт о ПАСЕ
СМИ о подробностях кончины Дмитрия Марьянова
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
8Веселое кладбище в Румынии
10Учителя при власти
14:22 (мск), источник: RNS

Доходы федерального бюджета от труда заключенных в 2018 году составят 33,4 млрд рублей

Доходы федерального бюджета в 2018 году от привлечения осужденных к оплачиваемому труду в части реализации готовой продукции прогнозируются в объеме более 24 млрд руб., в части оказания услуг и работ — 9,

Доходы федерального бюджета в 2018 году от привлечения осужденных к оплачиваемому труду в части реализации готовой продукции прогнозируются в объеме более 24 млрд руб., следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2018−2020 годы.

Доходы бюджета от привлечения осужденных к оплачиваемому труду в части реализации готовой продукции в 2019 году составят более 24 млрд руб., в 2020 году они увеличатся до 27 млрд руб., следует из проекта бюджета.

Поступления доходов в бюджет от привлечения заключенных к оплачиваемому труду в части оказания услуг и работ в 2019 году прогнозируются в объеме 9,6 млрд руб., в 2020 году — 9,8 млрд руб.

В июне Счетная палата выявила, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) в нарушение Бюджетного кодекса перечисляла доходы в размере 145,6 млрд руб., полученные от работы осужденных, не на лицевые счета получателей бюджетных средств в органах казначейства, а в коммерческие банки.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Матильду» вернули в прокат
Экс-глава Пентагона рассказал, из-за чего может начаться ядерная война
СК начал проверку обстоятельств смерти актера Дмитрия Марьянова
СП выявила нехватку 43 млрд рублей на повышение зарплат врачей
Сборная России опустилась ниже Кабо-Верде в рейтинге ФИФА
В лесу под Харьковом нашли тело основателя полка «Азов»
Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам
Павленский поджег в Париже Банк Франции и призвал к революции
Звезда «Игры престолов» выходит замуж за популярного певца
Спорт
Без Парехи — прорехи. У «Севильи» проблемы перед «Спартаком» Но это не повод красно-белым расслабляться перед важнейшим матчем в Лиге чемпионов
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Ирина Горбачева: «Мы те еще секс-символы поколения» Актриса Ирина Горбачева, сыгравшая главную роль в фильме Бориса Хлебникова «Аритмия», рассказала, почему сценарий заставил ее плакать и как она согласилась на съемки эротической сцены
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь