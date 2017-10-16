Доходы федерального бюджета от труда заключенных в 2018 году составят 33,4 млрд рублей

Доходы федерального бюджета от труда заключенных в 2018 году составят 33,4 млрд рублей

Доходы федерального бюджета в 2018 году от привлечения осужденных к оплачиваемому труду в части реализации готовой продукции прогнозируются в объеме более 24 млрд руб., в части оказания услуг и работ — 9,

Доходы федерального бюджета в 2018 году от привлечения осужденных к оплачиваемому труду в части реализации готовой продукции прогнозируются в объеме более 24 млрд руб., следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2018−2020 годы.