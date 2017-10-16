Устали снимать лапшу с ушей, пытаясь вернуть деньги — пайщики «Далькредита» в Хабаровске
Горожане отнесли в кредитный кооператив миллионы, а взамен получили пренебрежение и обман.
Горожане отнесли в кредитный кооператив миллионы, а взамен получили пренебрежение и обман.
Хабаровск, 16 октября, AmurMedia.
Люди и их деньги: миллионы в никуда
Почти три тысячи вкладчиков отнесли в хабаровское отделение КПК «Далькредит» свои честно заработанные деньги. В свое время клиенты доверили кооперативу разные суммы — от нескольких сотен тысяч целковых до пары миллионов. Организация задолжала своим пайщикам почти миллиард, но с июня 2017 года горожане не могут добиться возврата кровных рублей, не говоря уже о начисленных процентах. Вкладчики уже обращались к чиновником разного уровня, в надзорные органы и полицию: людям хотелось привлечь максимальное внимание к своей беде и добиться возврата денег. В беседе с корр. информагентства пайщики рассказали, с чем им пришлось столкнуться за несколько месяцев борьбы с КПК «Далькредит».
— В июне мне и моей матери, которая вслед за мной вступила в этот кооператив, не выдали ежемесячный процент с наших вкладов. Сотрудники «Далькредита» ссылались на технические неполадки, проблемы с компьютером. Мы одними из первых забили тревогу: люди массово шли за процентами, а им не выплачивали ни гроша. Потом руководитель кооператива заявила, что Центробанк с апреля по июнь проводил проверку организации и заблокировал счета,
По словам вкладчицы, директор кооператива Екатерина Верещагина просила об отсрочке в полтора месяца. Это время якобы было нужно для того, чтобы компания устранила все нарушения, выявленные Центробанком, и добилась разблокировки расчетных счетов. В это же время пайщикам продлили их договора вкладов — до декабря 2017 года. Пока руководитель «Далькредита» кормила горожан обещаниями разрешить ситуацию, в информационном пространстве то тут, то там появлялась позитивная реклама кооператива, явно направленная на формирование положительного имиджа, надежности и доверия. Шокирующая вкладчиков развязка наступила в конце августа.
— Директор собрала нас на собрание 26 августа, на встречу пришло около 150 человек. Она заявила пайщикам, что не может вернуть деньги, так как
«Черный список» невезучего кредитора
Как вскоре выяснилось, КПК «Далькредит» выдавал гигантские займы ряду строительных организаций — предприятия задолжали кредитору около 935 млн рублей. Среди юридических лиц мелькают названия таких фирм как ООО «Альфа-Строй», «Интеграл», «Техмонтаж», «Комторг», «Универсал-ДВ» и другие. В списке должников отметился даже известный в городе строительный холдинг «Грант», который возводит в Хабаровске жилые дома — в частности, этой компании принадлежат ЖК «Лазурит» и «Самоцветы». Но громкие имена заемщиков не добавляют ни рубля на счета рядовых пайщиков. А после 28 августа «Далькредит» и вовсе объявил бумажной вывеской на двери офиса о том, что прекращает работу, хотя сведений об официальной ликвидации пока нет.
— Мы собирали инициативную группу. Целый месяц наши активисты разбирались в ситуации. В конце сентября мы вновь встретились, по результатам работы народ пошел кто куда.
В поисках правды
Обращение в прокуратуру Хабаровского края, по словам вкладчицы, дало сомнительный результат: в надзорном ведомстве сообщили, что разбираться в ситуации будет Центробанк. Горожане обратились в приемную полпреда президента по Дальнему Востоку Юрия Трутнева, и от
Один из клиентов злополучной организации даже обратился в полицию, обвиняя Екатерину Верещагину в том, что она фактически организовала безвозмездную кассу помощи на деньги вкладчиков. Сейчас правоохранительные органы проводят протокольную двухмесячную проверку этой ситуации. В это же время директор кооператива, по словам пайщиков, обещала некоторым пострадавшим рассчитаться за особо крупные вклады недвижимостью. Такие предложения услышали клиенты, которые принесли в компанию миллионы рублей.
— У нас есть список всех строительных компаний, которые стали должниками «Далькредита», взяв наши деньги. Там огромные суммы: есть займ в 200 млн рублей, есть в 70 млн, 49, 30. Кооператив вкладывал наши деньги в строительство, а теперь эти компании не могут рассчитаться.
Куда в действительности делся почти миллиард рублей, который принесли в КПК «Далькредит» хабаровчане, еще предстоит выяснить. На звонки корр. информагентства в кооператив никто не поспешил отвечать. До сих пор непонятно и то, смогут ли горожане вообще вернуть свои деньги: пайщики рассказали, что их вклады, ранее застрахованные ООО СК «Диамант», с января остались без защиты. Договоры с контрагентом закончились в начале 2017 года, а продлевать их компания не стала. Причины этого решения тоже неизвестны.
Редакция ИА AmurMedia готовит официальные запросы в злополучный кооператив, а также в Центробанк и прокуратуру Хабаровского края, чтобы выяснить, кто виноват в запутанном клубке денежных махинаций и когда тысячи пайщиков получат назад свои честно заработанные рубли. О вновь открывшихся фактах многомесячной истории информагентство расскажет читателям на страницах сайта.