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11:55 (мск), источник: AmurMedia.ru

Устали снимать лапшу с ушей, пытаясь вернуть деньги — пайщики «Далькредита» в Хабаровске

Горожане отнесли в кредитный кооператив миллионы, а взамен получили пренебрежение и обман.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 16 октября, AmurMedia.

Кредитно-потребительский кооператив «Далькредит» перешагнул грань между добром и злом в отношении собственных пайщиков. Именно такую оценку деятельности финансовой организации дали хабаровчане, которые отнесли туда свои деньги. Речь идет о миллионах рублей: уже несколько месяцев горожане не могут добиться ни выплаты процентов, ни возврата остальных сумм, а вот пренебрежения и чувства, что их бессовестно обманывают, хлебнули с достатком, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Люди и их деньги: миллионы в никуда

Почти три тысячи вкладчиков отнесли в хабаровское отделение КПК «Далькредит» свои честно заработанные деньги. В свое время клиенты доверили кооперативу разные суммы — от нескольких сотен тысяч целковых до пары миллионов. Организация задолжала своим пайщикам почти миллиард, но с июня 2017 года горожане не могут добиться возврата кровных рублей, не говоря уже о начисленных процентах. Вкладчики уже обращались к чиновником разного уровня, в надзорные органы и полицию: людям хотелось привлечь максимальное внимание к своей беде и добиться возврата денег. В беседе с корр. информагентства пайщики рассказали, с чем им пришлось столкнуться за несколько месяцев борьбы с КПК «Далькредит».

— В июне мне и моей матери, которая вслед за мной вступила в этот кооператив, не выдали ежемесячный процент с наших вкладов. Сотрудники «Далькредита» ссылались на технические неполадки, проблемы с компьютером. Мы одними из первых забили тревогу: люди массово шли за процентами, а им не выплачивали ни гроша. Потом руководитель кооператива заявила, что Центробанк с апреля по июнь проводил проверку организации и заблокировал счета, из-за этого нам ничего не могут выдать, — рассказала пайщик КПК «Далькредит» Татьяна Хохлова.

По словам вкладчицы, директор кооператива Екатерина Верещагина просила об отсрочке в полтора месяца. Это время якобы было нужно для того, чтобы компания устранила все нарушения, выявленные Центробанком, и добилась разблокировки расчетных счетов. В это же время пайщикам продлили их договора вкладов — до декабря 2017 года. Пока руководитель «Далькредита» кормила горожан обещаниями разрешить ситуацию, в информационном пространстве то тут, то там появлялась позитивная реклама кооператива, явно направленная на формирование положительного имиджа, надежности и доверия. Шокирующая вкладчиков развязка наступила в конце августа.

— Директор собрала нас на собрание 26 августа, на встречу пришло около 150 человек. Она заявила пайщикам, что не может вернуть деньги, так как компании-должники не платят по своим обязательствам, и у кооператива нет средств на возврат — не хватает почти миллиарда рублей, — поделилась Татьяна Хохлова.

«Черный список» невезучего кредитора

Как вскоре выяснилось, КПК «Далькредит» выдавал гигантские займы ряду строительных организаций — предприятия задолжали кредитору около 935 млн рублей. Среди юридических лиц мелькают названия таких фирм как ООО «Альфа-Строй», «Интеграл», «Техмонтаж», «Комторг», «Универсал-ДВ» и другие. В списке должников отметился даже известный в городе строительный холдинг «Грант», который возводит в Хабаровске жилые дома — в частности, этой компании принадлежат ЖК «Лазурит» и «Самоцветы». Но громкие имена заемщиков не добавляют ни рубля на счета рядовых пайщиков. А после 28 августа «Далькредит» и вовсе объявил бумажной вывеской на двери офиса о том, что прекращает работу, хотя сведений об официальной ликвидации пока нет.

— Мы собирали инициативную группу. Целый месяц наши активисты разбирались в ситуации. В конце сентября мы вновь встретились, по результатам работы народ пошел кто куда. Кто-то обратился в прокуратуру, некоторые — к омбудсменам, остальные еще куда-то. Мы приезжали в офис «Далькредита», там была тьма людей, все возмущены и обеспокоены, пайщики уже начали отказываться от процентов и требовали вернуть то, что принесли в кооператив. Юрист и директор кооператива встречаться с нами отказались. А 2 октября директор и вовсе не пришла в офис на работу, ей звонили наши активисты — Верещагина отключала телефон, сослалась на болезнь и усталость, больничного листа не было. При этом она все равно появлялась в офисе по субботам и некоторым пайщикам выдавала проценты с их вкладов — нам известно, что суммы доходили до 500 тысяч рублей, — поделилась в беседе с корр. ИА AmurMedia хабаровчанка.

В поисках правды

Обращение в прокуратуру Хабаровского края, по словам вкладчицы, дало сомнительный результат: в надзорном ведомстве сообщили, что разбираться в ситуации будет Центробанк. Горожане обратились в приемную полпреда президента по Дальнему Востоку Юрия Трутнева, и от вице-премьера пришла рекомендация для местного Минэкономразвития — затребовать копии всех финансовых документов у КПК «Далькредит».

Один из клиентов злополучной организации даже обратился в полицию, обвиняя Екатерину Верещагину в том, что она фактически организовала безвозмездную кассу помощи на деньги вкладчиков. Сейчас правоохранительные органы проводят протокольную двухмесячную проверку этой ситуации. В это же время директор кооператива, по словам пайщиков, обещала некоторым пострадавшим рассчитаться за особо крупные вклады недвижимостью. Такие предложения услышали клиенты, которые принесли в компанию миллионы рублей.

— У нас есть список всех строительных компаний, которые стали должниками «Далькредита», взяв наши деньги. Там огромные суммы: есть займ в 200 млн рублей, есть в 70 млн, 49, 30. Кооператив вкладывал наши деньги в строительство, а теперь эти компании не могут рассчитаться. Кто-то не сумел реализовать построенное жилье, кто-то сбежал. И везде, где мы стучимся в поисках помощи, для нас закрыты двери, нас прогоняют или кормят сказками. Уже устали слушать эту лапшу за наши деньги, — негодует вкладчица Татьяна Хохлова.

Куда в действительности делся почти миллиард рублей, который принесли в КПК «Далькредит» хабаровчане, еще предстоит выяснить. На звонки корр. информагентства в кооператив никто не поспешил отвечать. До сих пор непонятно и то, смогут ли горожане вообще вернуть свои деньги: пайщики рассказали, что их вклады, ранее застрахованные ООО СК «Диамант», с января остались без защиты. Договоры с контрагентом закончились в начале 2017 года, а продлевать их компания не стала. Причины этого решения тоже неизвестны.

Редакция ИА AmurMedia готовит официальные запросы в злополучный кооператив, а также в Центробанк и прокуратуру Хабаровского края, чтобы выяснить, кто виноват в запутанном клубке денежных махинаций и когда тысячи пайщиков получат назад свои честно заработанные рубли. О вновь открывшихся фактах многомесячной истории информагентство расскажет читателям на страницах сайта.

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