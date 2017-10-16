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12:04 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Бердске планируется строительство современной школы на 1100 мест

НОВОСИБИРСК, 16 октября, ФедералПресс. В Южном микрорайоне Бердска планируется строительство новой школы на 1100 мест. Об этом рассказали в пресс-службе заксобрания региона.

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области провели в Бердске выездное заседание образованию, науке, спорту и молодежной политике и рассмотрели вопрос строительства новой школы. Она рассчитана на 1100 мест, стоимость проекта — 900 миллионов рублей. Сдача школы планируется в 2021 году.

По словам министра образования, науки и инновационной политики Сергея Нелюбова, в 2018 году на школу выделят 50 миллионов рублей, в 2019 — 192,9 млн, в 2020 — 433,9 миллионов. Работы будут вестись значительно интенсивней, когда на объект будут выделены средства из федерального бюджета.

«Это будет школа 21 века, она будет строиться по единому проекту, который идет по всей России — с отдельными корпусами, актовыми и конференц-залами, со спортивными залам, сейчас ни одна школа не рассчитана на три часа физкультуры в день», — говорит депутат Законодательного собрания, директор бердского лицея № 6 Зоя Родина.

В планах также и строительство рядом детского садика, чтобы образование было комплексным, но этот вопрос еще надо прорабатывать.

«Мы должны найти для строительства детсада инвесторов, которые заинтересованы, чтобы жилье приобреталось. Понятно, что если в микрорайоне будут школа, детский сад, молодые семьи будут покупать здесь жилье. Думаю, что на уровне муниципалитета мы готовы эти вопросы решать», — отметила Зоя Родина.

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