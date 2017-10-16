В Бердске планируется строительство современной школы на 1100 мест
НОВОСИБИРСК, 16 октября, ФедералПресс. В Южном микрорайоне Бердска планируется строительство новой школы на 1100 мест. Об этом рассказали в
НОВОСИБИРСК, 16 октября, ФедералПресс. В Южном микрорайоне Бердска планируется строительство новой школы на 1100 мест. Об этом рассказали в
Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области провели в Бердске выездное заседание образованию, науке, спорту и молодежной политике и рассмотрели вопрос строительства новой школы. Она рассчитана на 1100 мест, стоимость проекта — 900 миллионов рублей. Сдача школы планируется в 2021 году.
По словам министра образования, науки и инновационной политики Сергея Нелюбова, в 2018 году на школу выделят 50 миллионов рублей, в 2019 — 192,9 млн, в 2020 — 433,9 миллионов. Работы будут вестись значительно интенсивней, когда на объект будут выделены средства из федерального бюджета.
«Это будет школа 21 века, она будет строиться по единому проекту, который идет по всей России — с отдельными корпусами, актовыми и
В планах также и строительство рядом детского садика, чтобы образование было комплексным, но этот вопрос еще надо прорабатывать.
«Мы должны найти для строительства детсада инвесторов, которые заинтересованы, чтобы жилье приобреталось. Понятно, что если в микрорайоне будут школа, детский сад, молодые семьи будут покупать здесь жилье. Думаю, что на уровне муниципалитета мы готовы эти вопросы решать», — отметила Зоя Родина.