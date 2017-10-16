В Крыму в этом году договора ипотеки заключают в три раза чаще

Источник: РИА "Новости"

«Данный показатель втрое превышает аналогичную цифру за прошлый год и в девять раз — за 2015-й», — цитирует Спиридонова пресс-служба ведомства.

По его словам, в рамках договоров, зарегистрированных в этом году, оформлено более 9 тыс объектов недвижимости.