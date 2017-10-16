В Крыму в этом году договора ипотеки заключают в три раза чаще
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости (Крым). С начала года в Крыму зарегистрировано почти 2,5 тыс договоров ипотеки на жилье. Об этом сообщил глава Госкомрегистра РК Александр Спиридонов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости (Крым). С начала года в Крыму зарегистрировано почти 2,5 тыс договоров ипотеки на жилье. Об этом сообщил глава Госкомрегистра РК Александр Спиридонов.
«Данный показатель втрое превышает аналогичную цифру за прошлый год и в девять раз — за 2015-й», — цитирует Спиридонова
По его словам, в рамках договоров, зарегистрированных в этом году, оформлено более 9 тыс объектов недвижимости.
«Ипотечные сделки регистрируются как на земельные участки, так и здания, помещения, сооружения, объекты незавершенного строительства. Чтобы облегчить этот процесс как для заявителей, так и для банков, документы можно подавать через портал Росреестра», — рассказал Спиридонов.