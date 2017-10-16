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11:46 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму в этом году договора ипотеки заключают в три раза чаще

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости (Крым). С начала года в Крыму зарегистрировано почти 2,5 тыс договоров ипотеки на жилье. Об этом сообщил глава Госкомрегистра РК Александр Спиридонов.

Источник: РИА "Новости"

«Данный показатель втрое превышает аналогичную цифру за прошлый год и в девять раз — за 2015-й», — цитирует Спиридонова пресс-служба ведомства.

По его словам, в рамках договоров, зарегистрированных в этом году, оформлено более 9 тыс объектов недвижимости.

«Ипотечные сделки регистрируются как на земельные участки, так и здания, помещения, сооружения, объекты незавершенного строительства. Чтобы облегчить этот процесс как для заявителей, так и для банков, документы можно подавать через портал Росреестра», — рассказал Спиридонов.

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