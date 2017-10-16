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11:55 (мск), источник: РБК

Яровая предложила ввести ответственность за создание «резиновых офисов»

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за фиктивную регистрацию мигрантов по месту пребывания в нежилом помещении.

Об этом сообщается на сайте партии «Единая Россия».

По словам Яровой, цель законопроекта — «предотвратить угрозу прибывания на территорию России лиц для осуществления, в том числе, экстремистской и террористической деятельности».

«Кроме того, наша цель — предотвратить создание фиктивных офисных городов нелегальных мигрантов, таких как «Кадровый центр «Восток», где на территории, площадью 34 кв. м поставлено на учет 3,3 тысячи мигрантов, и Межрегионального профсоюза «Защита» — 56 тысяч мигрантов», — рассказала депутат.

Законопроект также направлен на то, чтобы ввести одинаковую ответственность за фиктивную регистрацию у юридических лиц, также как и у физических.

24 июля в Москве завели уголовное дело на 34-летнего мужчину, который зарегистрировал в своей квартире 16 иностранцев. Дело возбуждено по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении).

В начале июля вице-спикер Госдумы выступила с инициативой ввести жилую норму по числе мигрантов в одной квартире.

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