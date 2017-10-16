В Омской области отремонтировали девять дорог

Источник: Om1.ru

Ремонт магистралей по федеральной целевой программе «Безопасные и качественные дороги» подходит к концу. Как сообщили в региональном Минстрое, на сегодняшний день на 9 дорогах области уже закончен ремонт — на магистралях заменили асфальт.

Сейчас качество проделанных работ оценивает специальная комиссия. В случае положительного заключения, шесть отремонтированных дорог откроют уже на следующей неделе. На еще трех магистралях проходят заключительные работы: специалисты устраивают присыпные обочины и наносят дорожную разметку. Все объекты будут сданы в эксплуатацию до конца октября, уточнили в ведомстве.

Напомним, в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Омске капитально отремонтировали 33 магистрали. Кроме того, в очагах аварийности были установлены 30 мигающих желтых светофоров типа Т.7, 66 дорожных знаков, а также 1,9 километров пешеходных ограждений вдоль магистралей. Сейчас дорожники заканчивают наносить разметку пластиком.