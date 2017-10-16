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12:11 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области отремонтировали девять дорог

В эксплуатацию магистрали введут до конца текущего месяца.

Источник: Om1.ru

Ремонт магистралей по федеральной целевой программе «Безопасные и качественные дороги» подходит к концу. Как сообщили в региональном Минстрое, на сегодняшний день на 9 дорогах области уже закончен ремонт — на магистралях заменили асфальт.

Сейчас качество проделанных работ оценивает специальная комиссия. В случае положительного заключения, шесть отремонтированных дорог откроют уже на следующей неделе. На еще трех магистралях проходят заключительные работы: специалисты устраивают присыпные обочины и наносят дорожную разметку. Все объекты будут сданы в эксплуатацию до конца октября, уточнили в ведомстве.

Напомним, в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Омске капитально отремонтировали 33 магистрали. Кроме того, в очагах аварийности были установлены 30 мигающих желтых светофоров типа Т.7, 66 дорожных знаков, а также 1,9 километров пешеходных ограждений вдоль магистралей. Сейчас дорожники заканчивают наносить разметку пластиком.

В профильном министерстве также отметили: по программе в области отремонтировали 288 километров дорог, среди которых 140 километров местных, 38 километров федеральных и 110,6 километров региональных трасс.

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