Волгоградская область получает бюджетный кредит почти в 16 млрд рублей

«Правительством Российской Федерации поддержано предложение Волгоградской области и принято решение о выделении бюджетного кредита в размере 15 миллиардов 756 миллионов рублей», — отметил глава региона и поставил задачу направить средства не на текущую деятельность, а на погашение долговых обязательств Волгоградской области, коммерческих кредитов.
«Данное решение позволит снять долговую нагрузку на бюджет в размере, по предварительным подсчетам, порядка трёх миллиардов рублей и направить эти средства на социально-экономическое развитие области», — сделал акцент Андрей Бочаров.
На совещании было отмечено, что отопительный сезон начинается в штатном порядке.
«Начинается подтопка социальных учреждений. Прошу взять на особый контроль график ввода объектов и перевести ремонтные, аварийные службы на усиленный режим работы, — поставил задачу губернатор. — Время ещё позволяет: температурный режим на этой неделе снова будет повышаться, постепенно системы надо вводить в работу».