Волгоградская область получает бюджетный кредит почти в 16 млрд рублей

«Правительством Российской Федерации поддержано предложение Волгоградской области и принято решение о выделении бюджетного кредита в размере 15 миллиардов 756 миллионов рублей», — отметил глава региона и поставил задачу направить средства не на текущую деятельность, а на погашение долговых обязательств Волгоградской области, коммерческих кредитов.

«Данное решение позволит снять долговую нагрузку на бюджет в размере, по предварительным подсчетам, порядка трёх миллиардов рублей и направить эти средства на социально-экономическое развитие области», — сделал акцент Андрей Бочаров.

На совещании было отмечено, что отопительный сезон начинается в штатном порядке.