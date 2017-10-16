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12:14 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградская область получает бюджетный кредит почти в 16 млрд рублей

Погашение долговых обязательств, коммерческих кредитов, а также плановое начало отопительного сезона стали главными темами оперативного совещания. Его провёл в администрации области губернатор Андрей Бочаров.

«Правительством Российской Федерации поддержано предложение Волгоградской области и принято решение о выделении бюджетного кредита в размере 15 миллиардов 756 миллионов рублей», — отметил глава региона и поставил задачу направить средства не на текущую деятельность, а на погашение долговых обязательств Волгоградской области, коммерческих кредитов.

«Данное решение позволит снять долговую нагрузку на бюджет в размере, по предварительным подсчетам, порядка трёх миллиардов рублей и направить эти средства на социально-экономическое развитие области», — сделал акцент Андрей Бочаров.

На совещании было отмечено, что отопительный сезон начинается в штатном порядке.

«Начинается подтопка социальных учреждений. Прошу взять на особый контроль график ввода объектов и перевести ремонтные, аварийные службы на усиленный режим работы, — поставил задачу губернатор. — Время ещё позволяет: температурный режим на этой неделе снова будет повышаться, постепенно системы надо вводить в работу».

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