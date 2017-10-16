МВФ оценил расходы на спасение Венесуэлы в $30 млрд в год

Источник: AP 2017

Это будет одним из самых сложных процессов реструктуризации облигаций в мире, а также большой проверкой правил фонда, отмечается в статье.

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У МВФ нет официальных отношений с Венесуэлой, поскольку Каракас оборвал их в 2007 году, в связи с чем фонд не проводил выездных проверок в этой стране в течение 13 лет. Официальные представители фонда настаивают на том, что ничего еще не решено, и публично заявляют, что они просто проводят обычный мониторинг. При этом подчеркивается, что у фонда нет каких-либо значимых контактов с правительством, за исключением ответов чиновников низкого уровня на запросы данных.

Однако в последние месяцы сотрудники фонда спокойно проводили расчеты для потенциального спасения Венесуэлы, которое, если оно произойдет, станет более масштабным с финансовой стороны и более политически сложным, чем кризис в Греции.

«Рынок должен быть должным образом подготовлен к этому», — заявил FT высокопоставленный представитель МВФ.

«По сложности это будет как Аргентину сложить с Грецией», — добавил бывший представитель США в фонде Дуглас Редикер.

«Как и все другие, мы очень обеспокоены драматическими экономическими и гуманитарными условиями в Венесуэле, — сказал представитель МВФ. — В рамках нашего мандата по наблюдению мы собираем информацию и внимательно следим за ситуацией, включая мониторинг того, как кризис затрагивает соседние страны».

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о победе правящей в стране Единой социалистической партии (ЕСПВ) на прошедших в воскресенье выборах губернаторов штатов. Между тем, альянс венесуэльской оппозиции отказывается признать результаты выборов. Представитель оппозиционного альянса «Круглый стол демократического единства» потребовал провести проверку результатов голосования во всех 23 штатах страны.