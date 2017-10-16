К 2020 году в Челябинской области планируется создать 500 тысяч высокопроизводительных рабочих мест
Более 150-ти представителей бизнеса, науки, образования, профессиональных союзов,
Более 150-ти представителей бизнеса, науки, образования, профессиональных союзов,
Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров, в соответствии с указом Президента Российской Федерации № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» к 2020 году в России должно быть не менее 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ). В настоящее время в России насчитывается 16,6 миллиона ВПРМ, в Челябинской области — более 344 тысяч.
«Потенциал создания ВПРМ в Челябинской области оценивается экспертами, как высокий — до 535,5 тысяч к 2020 году, при наличии благоприятной экономической конъюнктуры», — подчеркнул Александр Гончаров.