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13:21 (мск), источник: Uralpress.ru

К 2020 году в Челябинской области планируется создать 500 тысяч высокопроизводительных рабочих мест

Более 150-ти представителей бизнеса, науки, образования, профессиональных союзов, социально-экономического блока Правительства и Законодательного Собрания Челябинской области приняли участие в состоявшейся в Челябинске на площадке регионального парламента конференции «Создание высокопроизводительных рабочих мест — стратегия роста для России», организованной аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Источник: AP 2017

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров, в соответствии с указом Президента Российской Федерации № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» к 2020 году в России должно быть не менее 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ). В настоящее время в России насчитывается 16,6 миллиона ВПРМ, в Челябинской области — более 344 тысяч. Отраслями-лидерами по общему числу рабочих мест стали: обрабатывающие производства (295,5 тысяч единиц), образование (127 тысяч). В топ-10 также попали — торговля (98 тысяч), здравоохранение и социальные услуги (95 тысяч, государственное управление (73 тысячи). По числу ВПРМ с большим преимуществом лидирует металлургическое производство (96,6 тысяч), сельское хозяйство (44,7 тысячи), производство машин и оборудования (28,5 тысячи), здравоохранение и социальные услуги (25,2 тысячи). По объему добавленной стоимости на первом месте металлургическое производство (264,7 миллиарда рублей), на втором месте — оптовая и розничная торговля (112,9 миллиарда), на третьем- операции с недвижимым имуществом (62,8 миллиарда).

«Потенциал создания ВПРМ в Челябинской области оценивается экспертами, как высокий — до 535,5 тысяч к 2020 году, при наличии благоприятной экономической конъюнктуры», — подчеркнул Александр Гончаров.

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