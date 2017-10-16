Госкомконкуренции восстановит бездействующие предприятия в Янгиюле

На сегодняшний день, на базе этих бездействующих объектов разработаны инвестиционные проекты по восстановлению их деятельности.
Напомним, что согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан №ПП-2796 от 23 февраля 2017 года в отношении собственников, не обеспечивших эффективное использование пустующих производственных площадей и незавершенных строительством объектов, установлено применение соответствующих налоговых мер воздействия.
Вместе с тем, в целях наиболее полного использования богатого природно-экономического, минерально-сырьевого, научно-технического и трудового потенциала Ташкентской области, Постановлением Президента Республики Узбекистан от 10 августа 2017 года создана «Янгиюльская районная малая промышленная зона» на базе бывшего предприятия «Янгиюльская автоколонна 2503».
Также, Госкомконкуренции на основании Указа Президента от 18 апреля текущего года наделен полномочиями по координации деятельности государственных органов и других ведомств. В этой связи, собственники ранее приватизированных объектов, желающих реализовать инвестиционные проекты, могут обратиться по возникающим проблемам и имеющим барьерам по контактным номерам: (8−371) 259−20−23, 259−20−53, 259−21−14.