Госкомконкуренции восстановит бездействующие предприятия в Янгиюле

Источник: UzReport.news

На сегодняшний день, на базе этих бездействующих объектов разработаны инвестиционные проекты по восстановлению их деятельности.

Напомним, что согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан №ПП-2796 от 23 февраля 2017 года в отношении собственников, не обеспечивших эффективное использование пустующих производственных площадей и незавершенных строительством объектов, установлено применение соответствующих налоговых мер воздействия.

Вместе с тем, в целях наиболее полного использования богатого природно-экономического, минерально-сырьевого, научно-технического и трудового потенциала Ташкентской области, Постановлением Президента Республики Узбекистан от 10 августа 2017 года создана «Янгиюльская районная малая промышленная зона» на базе бывшего предприятия «Янгиюльская автоколонна 2503».