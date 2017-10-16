Тефтелев пообещал благоустроить дорогу в 54-ом микрорайоне Челябинска

Источник: Uralpress.ru

Об этом глава Челябинска заявил журналистам сегодня, 16 октября, после традиционного аппаратного совещания в администрации Челябинска.

Жители города жалуются на отсутствие дороги по улице Бейвеля к новой школе и детскому саду. Детям и взрослым приходиться ходить по проезжей части. Горожане уже пригрозили, что будут жаловаться Владимиру Путину на бездействие городских чиновников.

«Просто руки пока не дошли до всего. В этом году постараемся сделать там благоустройство для перемещения жителей. В два этапа будут идти работы. Осенью этой уже начнем», — сказал градоначальник.