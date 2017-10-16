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14:45 (мск), источник: РИА Новости

В Сосновом Бору в Ленинградской области планируют легализовать криптобизнес

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 окт — РИА Новости. Власти Ленинградской области проводят консультации и уточняют параметры и характеристики потенциального технопарка для размещения майнинга криптовалют в Сосновом Бору после вывода из эксплуатации ЛАЭС.

Эксперты одобрили выбор площадки для технопарка.

Инновационная отрасль

По поручению главы региона Александра Дрозденко экономический блок администрации уточняет возможности создания на территории области зоны с особым правовым и экономическим статусом для размещения бизнеса по разработке и производству криптовалют.

Как отмечали в областной администрации, оптимальными условиями для легализации и развития отечественного криптобизнеса может стать технопарк в непосредственной близости от мощностей генерации электроэнергии, резиденты которого получили бы возможность использовать энергоресурсы по цене, исключающей сетевую составляющую, а также оборудование на условиях беспошлинного ввоза.

Справка
Биткоины, блокчейны, криптовалюта

Откуда что берется, как работает и стоит ли в это инвестировать? Отвечаем на главные вопросы, касающиеся самого прогрессивного и обсуждаемого, но одновременно и самого загадочного финансового инструмента современности.

По мнению губернатора, при установлении понятных правил производства и обращения криптовалют на российском рынке создание площадки с привлекательными условиями для их разработки и майнинга позволило бы создать в стране инновационную отрасль и дать новый импульс развитию банковского сектора.

Возможности размещения технопарка на площадке энергоблоков Ленинградской атомной станции, планируемых к выводу из эксплуатации, в настоящее время обсуждаются с представителями концерна «Росэнергоатом».
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При успешной реализации проекта резиденты технопарка будут находиться в непосредственной близости от мощностей генерации электроэнергии, на площадке, имеющей действующую систему охлаждения в условиях умеренного климата Северо-Запада России.

Дополнительно рассматривается возможность создания первой в России свободной энергетической зоны в нынешних границах промплощадки действующих энергоблоков типа РБМК Ленинградской атомной станции.

Производственные площадки, освобождающиеся в ходе строительства новых энергоблоков Ленинградской АЭС, будут доступны для новых резидентов уже в 2018 году. Для их размещения отведут более 10 тысяч квадратных метров. Помимо IT-кластера, там смогут разместиться наукоемкие производства в сфере радиомедицины, фармакологии.

Ленинградская АЭС — филиал концерна «Росэнергоатом», электроэнергетического дивизиона госкорпорации «Росатом». Станция расположена в городе Сосновый Бор, в 40 километрах западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива.

Ленинградская АЭС-2 со временем заместит действующие энергоблоки Ленинградской АЭС с реакторами РБМК-1000. Ввод в эксплуатацию первого блока ЛАЭС-2 намечен на 2018 год.

Удачный выбор

«Ключевым для майнинга криптовалют является близость к источникам электроэнергии и достаточно холодный климат для минимизации затрат на охлаждение оборудования, и этим параметрам вполне соответствует место в Ленинградской области, выбранное правительством для размещения бизнеса, связанного с майнингом криптовалют», — считает директор Центра экономических исследований университета «Синергия» Андрей Коптелов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Эксперт отметил, что в России много локаций, удобных для организации майнинга криптовалют вблизи атомных и гидростанций, с возможностью доступа к дешевой электроэнергии. «Однако собственного оборудования в достаточном количестве у нас нет, и его придется закупать за рубежом, что повышает сроки окупаемости таких проектов, с учетом серьезного спроса на данное оборудование в мировом масштабе», — сказал Коптелов.

Эксперт напомнил, что за текущий период 2017 года стоимость биткоина уже выросла на 400%, а капитализация рынка криптовалют достигла 160 миллиардов долларов.
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Во всем мире уже много ферм для майнинга: в Китае, где сосредоточено более половины мощностей, в США, в Швейцарии и даже в Исландии.

Вместе с тем он отметил, что приток резидентов в свободную экономическую зону начнется только после официального разрешения использования криптовалют в РФ, «что на практике может затянуться не на один год».

Старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук также отметил, что будущее криптовалюты в России зависит от решений федеральных властей. Он не исключает, что в перспективе виртуальная валюта станет универсальным платежным средством и будет доступна для всех. Аналитик допускает и второй вариант — что криптовалюта получит статус актива или иного имущества. В этом случае доступ к ней получат только квалифицированные инвесторы.

Открытый вопрос

Ряд стран мира открыли свои рынки для криптовалют. Однако российские власти осторожно подходят к этому вопросу. Регулирование криптовалют в РФ пока не введено.

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в августе заявил, что крипторубль должен существовать, и правительство будет аккуратно работать в данном направлении. Министр финансов РФ Антон Силуанов в сентябре сообщил что министерство хочет сделать из «черного рынка» криптовалют организованный, и для физлиц покупка и продажа такого инструмента должна осуществляться по аналогии с ОФЗ.

ЦБ, со своей стороны, считает преждевременным допуск криптовалют к торгам в РФ и не раз предупреждал о рисках их использования.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в середине сентября заявила, что ЦБ выступает не только против расчетов в криптовалютах, но и против приравнивания их к иностранным валютам, видя в них признаки «финансовой пирамиды».

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В октябре этот вопрос власти обсудили на совещании у президента. Как отметил Владимир Путин, Россия в этой области должна опираться на мировой опыт. По его словам, вопросы внедрения цифровых технологий в финансовую и банковскую сферу актуальны для всего мира, но вместе с тем использование криптовалют несет и серьезные риски. России нужно выстроить регулирование криптовалют таким образом, чтобы с одной стороны защитить интересы граждан, бизнеса и государства, а с другой — не создать лишних барьеров, заявил Путин.

После совещания Силуанов заявил, что власти России могут уже до конца 2017 года выработать базовые позиции по регулированию эмиссии и обращения криптовалют, а также майнинга. Первый закон в этой сфере будет рамочным и впоследствии будет дорабатываться. За регулирование криптовалют, как предполагается, будут отвечать Минфин, ЦБ и Росфинмониторинг.

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