В Сосновом Бору в Ленинградской области планируют легализовать криптобизнес

Эксперты одобрили выбор площадки для технопарка.

Инновационная отрасль

По поручению главы региона Александра Дрозденко экономический блок администрации уточняет возможности создания на территории области зоны с особым правовым и экономическим статусом для размещения бизнеса по разработке и производству криптовалют.

Как отмечали в областной администрации, оптимальными условиями для легализации и развития отечественного криптобизнеса может стать технопарк в непосредственной близости от мощностей генерации электроэнергии, резиденты которого получили бы возможность использовать энергоресурсы по цене, исключающей сетевую составляющую, а также оборудование на условиях беспошлинного ввоза.

Справка Биткоины, блокчейны, криптовалюта Откуда что берется, как работает и стоит ли в это инвестировать? Отвечаем на главные вопросы, касающиеся самого прогрессивного и обсуждаемого, но одновременно и самого загадочного финансового инструмента современности. Подробнее

По мнению губернатора, при установлении понятных правил производства и обращения криптовалют на российском рынке создание площадки с привлекательными условиями для их разработки и майнинга позволило бы создать в стране инновационную отрасль и дать новый импульс развитию банковского сектора.

Возможности размещения технопарка на площадке энергоблоков Ленинградской атомной станции, планируемых к выводу из эксплуатации, в настоящее время обсуждаются с представителями концерна «Росэнергоатом».

Читайте также Путин обеспокоен рисками, которые несет использование криптовалют

При успешной реализации проекта резиденты технопарка будут находиться в непосредственной близости от мощностей генерации электроэнергии, на площадке, имеющей действующую систему охлаждения в условиях умеренного климата Северо-Запада России.

Дополнительно рассматривается возможность создания первой в России свободной энергетической зоны в нынешних границах промплощадки действующих энергоблоков типа РБМК Ленинградской атомной станции.

Производственные площадки, освобождающиеся в ходе строительства новых энергоблоков Ленинградской АЭС, будут доступны для новых резидентов уже в 2018 году. Для их размещения отведут более 10 тысяч квадратных метров. Помимо IT-кластера, там смогут разместиться наукоемкие производства в сфере радиомедицины, фармакологии.

Ленинградская АЭС — филиал концерна «Росэнергоатом», электроэнергетического дивизиона госкорпорации «Росатом». Станция расположена в городе Сосновый Бор, в 40 километрах западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива.

Ленинградская АЭС-2 со временем заместит действующие энергоблоки Ленинградской АЭС с реакторами РБМК-1000. Ввод в эксплуатацию первого блока ЛАЭС-2 намечен на 2018 год.

Удачный выбор

«Ключевым для майнинга криптовалют является близость к источникам электроэнергии и достаточно холодный климат для минимизации затрат на охлаждение оборудования, и этим параметрам вполне соответствует место в Ленинградской области, выбранное правительством для размещения бизнеса, связанного с майнингом криптовалют», — считает директор Центра экономических исследований университета «Синергия» Андрей Коптелов.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-19242927&id=456239215&hash=80c5f549ffc83386&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Эксперт отметил, что в России много локаций, удобных для организации майнинга криптовалют вблизи атомных и гидростанций, с возможностью доступа к дешевой электроэнергии. «Однако собственного оборудования в достаточном количестве у нас нет, и его придется закупать за рубежом, что повышает сроки окупаемости таких проектов, с учетом серьезного спроса на данное оборудование в мировом масштабе», — сказал Коптелов.

Эксперт напомнил, что за текущий период 2017 года стоимость биткоина уже выросла на 400%, а капитализация рынка криптовалют достигла 160 миллиардов долларов.

Во всем мире уже много ферм для майнинга: в Китае, где сосредоточено более половины мощностей, в США, в Швейцарии и даже в Исландии.

Вместе с тем он отметил, что приток резидентов в свободную экономическую зону начнется только после официального разрешения использования криптовалют в РФ, «что на практике может затянуться не на один год».

Старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук также отметил, что будущее криптовалюты в России зависит от решений федеральных властей. Он не исключает, что в перспективе виртуальная валюта станет универсальным платежным средством и будет доступна для всех. Аналитик допускает и второй вариант — что криптовалюта получит статус актива или иного имущества. В этом случае доступ к ней получат только квалифицированные инвесторы.

Открытый вопрос

Ряд стран мира открыли свои рынки для криптовалют. Однако российские власти осторожно подходят к этому вопросу. Регулирование криптовалют в РФ пока не введено.

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в августе заявил, что крипторубль должен существовать, и правительство будет аккуратно работать в данном направлении. Министр финансов РФ Антон Силуанов в сентябре сообщил что министерство хочет сделать из «черного рынка» криптовалют организованный, и для физлиц покупка и продажа такого инструмента должна осуществляться по аналогии с ОФЗ.

ЦБ, со своей стороны, считает преждевременным допуск криптовалют к торгам в РФ и не раз предупреждал о рисках их использования.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в середине сентября заявила, что ЦБ выступает не только против расчетов в криптовалютах, но и против приравнивания их к иностранным валютам, видя в них признаки «финансовой пирамиды».

Читайте также ЦБ и Генпрокуратура работают над блокировкой сайтов, продающих криптовалюту

В октябре этот вопрос власти обсудили на совещании у президента. Как отметил Владимир Путин, Россия в этой области должна опираться на мировой опыт. По его словам, вопросы внедрения цифровых технологий в финансовую и банковскую сферу актуальны для всего мира, но вместе с тем использование криптовалют несет и серьезные риски. России нужно выстроить регулирование криптовалют таким образом, чтобы с одной стороны защитить интересы граждан, бизнеса и государства, а с другой — не создать лишних барьеров, заявил Путин.