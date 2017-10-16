Бурков лично снимет чумной карантин в Шербакуле

Новый руководитель региона Александр Бурков отправился в рабочую поездку в Шербакульский район. Там он лично проверит, соблюдены ли все мероприятия, связанные с карантином по африканской чуме свиней. Накануне на территории были отменены карантинные мероприятия. Теперь временно исполняющий обязанности губернатора Омской области намерен убедиться, что ничто не угрожает жизни и здоровью местных жителей.