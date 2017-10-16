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18:08 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже представили проект застройки намывной территории в Железнодорожном районе

В Воронеже представили проект квартальной застройки территории в Железнодорожном районе. На участке площадью 47,6 га АО «ДСК» планирует возвести жилой комплекс «Лазурный».

Источник: Reuters

Проект планировки территории представили в Доме архитектора в понедельник, 16 октября.

Строительство будет вестись на намывной территории вдоль берега водохранилища, сформированной в 80-е годы. Эти земельные участки не использовались более 30 лет из-за отсутствия плана их комплексного освоения. Как рассказал представитель АО «ДСК» Игорь Науменко, компания получила эти участки под застройку взамен на решение проблемы обманутых дольщиков.

На девяти земельных участках, ограниченных улицами Артамонова, Маршала Одинцова и набережной Чуева, планируется возвести 24 жилых дома высотой от 10 до 17 этажей, построенных по технологии крупнопанельного домостроения. Площадь жилья в новостройках составит 460,8 тыс. кв. м, планируемая численность населения в квартале — 15,4 тыс. человек. Срок завершения строительства — 2024 год.

Как рассказал главный архитектор УК «Жилпроект» Сергей Ушаков, собственно под застройку отведут 22,3 га. Два из девяти участков общей площадью около 6 га уже зарезервировали под строительство школы на 1224 ученика и двух детских садов на 600 мест. Еще 80 детей примут два встроенно-пристроенных дошкольных учреждения дополнительного образования. 7,5 га займет сквер и озелененные территории. Так же в квартале создадут спортивные и многофункциональные детские игровые площадки.

На первых этажах жилых зданий застройщик разместит магазины, точки общепита, предприятия бытового обслуживания, филиал банка, жилищно-эксплуатационную службу, досуговые центры и пункт охраны. В пристройках к домам появятся торговые площади, аптека и кабинет семейного врача.

Многоэтажные паркинги и открытые стоянки вместят 5990 автомобилей.

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