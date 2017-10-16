Магнитогорских перевозчиков заподозрили в картельном сговоре

Источник: РИА "Новости"

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

Перевозчиков подозревают в синхронном повышении цен на проезд. По предварительной информации, четыре перевозчика в конце февраля-начале марта повысили цены на проезд в маршрутных такси города с 20 до 25 рублей.

В УФАС считают, что перевозчики могли заключить соглашение, направленное на повышение платы за проезд. Такое антиконкурентное поведение соответствует экономическим интересам всех участников картеля и должно привести к дополнительной прибыли.