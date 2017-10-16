Магнитогорских перевозчиков заподозрили в картельном сговоре
УФАС проводит опрос по делу в отношении перевозчиков Магнитогорска, которых подозревают в картеле.
УФАС проводит опрос по делу в отношении перевозчиков Магнитогорска, которых подозревают в картеле.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Перевозчиков подозревают в синхронном повышении цен на проезд. По предварительной информации, четыре перевозчика в конце
В УФАС считают, что перевозчики могли заключить соглашение, направленное на повышение платы за проезд. Такое антиконкурентное поведение соответствует экономическим интересам всех участников картеля и должно привести к дополнительной прибыли.
Рассмотрение дела назначено на 7 ноября.