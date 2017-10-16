Башкирия заняла второе место в ПФО по сдаче жилых домов

Башкирия заняла второе место в ПФО за девять месяцев по вводу в действие жилых домов.

Об этом сообщает Башкортостанстат. Всего в республике было введено 21,1 тыс. квартир общей площадью 1596,4 тыс. кв. метров, что на 12,5% меньше аналогичного периода прошлого года. На 1000 человек населения построено 392 кв. метров жилья. Кроме того, Башкирия заняла четвёртое место в ПФО по вводу жилья на душу населения.