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13:22 (мск), источник: АиФ Уфа

Башкирия заняла второе место в ПФО по сдаче жилых домов

В январе-сентябре 2017 года в республике введено в действие 21,2 тысяч квартир.

Источник: РИА "Новости"

Башкирия заняла второе место в ПФО за девять месяцев по вводу в действие жилых домов.

Об этом сообщает Башкортостанстат. Всего в республике было введено 21,1 тыс. квартир общей площадью 1596,4 тыс. кв. метров, что на 12,5% меньше аналогичного периода прошлого года. На 1000 человек населения построено 392 кв. метров жилья. Кроме того, Башкирия заняла четвёртое место в ПФО по вводу жилья на душу населения.

Отмечено, что доля жилья, построенного населением за свой счёт и с помощью кредитов составляет 70%.

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