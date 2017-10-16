В Новосибирской области задолженность по зарплате увеличилась на 5 миллионов рублей и составила 81,3 миллиона рублей, рассказали статистики.

Более 1300 работников не получили деньги вовремя — в среднем на одного человека приходится почти 62000 рублей невыплаченной зарплаты. Значительная часть долгов — 16,7 млн рублей — долги перед работниками, уволенными в 2016 году и ранее.

«По состоянию на 1 октября 2017 года наибольший объем задолженности зафиксирован в следующих организациях: ООО “МСУ-78” (“Строительство”), ОАО “ЛДСК” (“Обрабатывающие производства”). На долю этих организаций приходится 77,9% общей суммы задолженности», — добавили в ведомстве.