В Новосибирской области задолженность по зарплате увеличилась на 5 миллионов рублей
За сентябрь этого года общая сумма задолженности составила 81,3 миллиона рублей, об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.
За сентябрь этого года общая сумма задолженности составила 81,3 миллиона рублей, об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.
В Новосибирской области задолженность по зарплате увеличилась на 5 миллионов рублей и составила 81,3 миллиона рублей, рассказали статистики.
Более 1300 работников не получили деньги вовремя — в среднем на одного человека приходится почти 62000 рублей невыплаченной зарплаты. Значительная часть долгов — 16,7 млн рублей — долги перед работниками, уволенными в 2016 году и ранее.
«По состоянию на 1 октября 2017 года наибольший объем задолженности зафиксирован в следующих организациях: ООО “МСУ-78” (“Строительство”), ОАО “ЛДСК” (“Обрабатывающие производства”). На долю этих организаций приходится 77,9% общей суммы задолженности», — добавили в ведомстве.
Основная причина образования задолженности перед работниками — отсутствие у организаций собственных средств.