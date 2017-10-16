Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сатановский об истерике США из-за «Уран-6», «Уран-9» РФ - СМИ
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
В центре Москвы застрелили мужчину
На севере Москвы ожидается большая стройка
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Отбор через постель: насколько это в порядке вещей в Голливуде?В прошлом режиссеры и продюсеры не скрывали, что отбирают актрис «через постель»
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
СМИ рассказали о подробностях кончины Дмитрия Марьянова
"Разрывающая танки": СМИ о новой российской БМП
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
31-летняя Надежда Михалкова подала на развод с Резо Гигинеишвили
«Тяжкое поражение украинской дипломатии» — эксперт о ПАСЕ
СМИ о подробностях кончины Дмитрия Марьянова
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
13:47 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области задолженность по зарплате увеличилась на 5 миллионов рублей

За сентябрь этого года общая сумма задолженности составила 81,3 миллиона рублей, об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.

В Новосибирской области задолженность по зарплате увеличилась на 5 миллионов рублей и составила 81,3 миллиона рублей, рассказали статистики.

Более 1300 работников не получили деньги вовремя — в среднем на одного человека приходится почти 62000 рублей невыплаченной зарплаты. Значительная часть долгов — 16,7 млн рублей — долги перед работниками, уволенными в 2016 году и ранее.

«По состоянию на 1 октября 2017 года наибольший объем задолженности зафиксирован в следующих организациях: ООО “МСУ-78” (“Строительство”), ОАО “ЛДСК” (“Обрабатывающие производства”). На долю этих организаций приходится 77,9% общей суммы задолженности», — добавили в ведомстве.

Основная причина образования задолженности перед работниками — отсутствие у организаций собственных средств.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Крупномасштабные учения ракетных войск стратегического назначения начались под Новосибирском
СК начал проверку обстоятельств смерти актера Дмитрия Марьянова
СП выявила нехватку 43 млрд рублей на повышение зарплат врачей
Сборная России опустилась ниже Кабо-Верде в рейтинге ФИФА
В лесу под Харьковом нашли тело основателя полка «Азов»
Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам
Павленский поджег в Париже Банк Франции и призвал к революции
Звезда «Игры престолов» выходит замуж за популярного певца
Спорт
Без Парехи — прорехи. У «Севильи» проблемы перед «Спартаком» Но это не повод красно-белым расслабляться перед важнейшим матчем в Лиге чемпионов
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Ирина Горбачева: «Мы те еще секс-символы поколения» Актриса Ирина Горбачева, сыгравшая главную роль в фильме Бориса Хлебникова «Аритмия», рассказала, почему сценарий заставил ее плакать и как она согласилась на съемки эротической сцены
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
5 способов выжать из балкона максимум
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь