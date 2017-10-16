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13:59 (мск), источник: ИА Башинформ

Минфин Башкирии опроверг информацию о повышении транспортного налога в республике

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Увеличения ставок по транспортному налогу в Башкортостане не ожидается, сообщили в Министерстве финансов республики. Поводом для заявления послужила информация в СМИ о повышении транспортного налога в регионе.

Как пояснили в ведомстве, «проектом закона РБ «О внесении изменений в Закон РБ «О транспортном налоге», который в настоящее время находится на рассмотрении в Государственном Собрании — Курултае Республики Башкортостан, не предполагается увеличение ставок по транспортному налогу».

Льготные ставки по транспортному налогу для физических лиц на одно транспортное средство будут сохранены. На данный момент этими льготами пользуются более 850 тысяч жителей республики на сумму более 1 млрд рублей.

Для повышения уровня экологической безопасности планируется увеличить размер льготы с 20% до 50% от ставки налога в отношении транспортных средств, которые используют природный газ, для отдельных категорий организаций и физических лиц.

Кроме того, проектом закона с 1 января 2018 года предполагается отменить неэффективные льготы отдельным категориям налогоплательщиков — юридических лиц.

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