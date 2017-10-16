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13:57 (мск), источник: Комсомольская правда

В столице Башкирии закончили ремонт дороги Уфа-Аэропорт

Всего рабочие починили восемь километров полотна.

Сегодня, 16 октября, в столице Башкирии наконец закончили ремонт автомобильной дороги Уфа-Аеропорт.

Напомним, что ремонт это участка трассы начался 8 сентября. Из-за работ по фрезированию и укладке асфальта на мосте через реку Белую на проспекте Салавата Юлаева образовывались гигантские пробки. Порой они растягивались на несколько километров.

— Общая протяженность отремонтированного участка составила порядка восьми километров. Эксплуатационный срок использования данного типа дорожного покрытия составляет четыре года, — объяснили на сайте Правительства Башкирии.

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