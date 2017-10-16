В столице Башкирии закончили ремонт дороги Уфа-Аэропорт
Всего рабочие починили восемь километров полотна.
Всего рабочие починили восемь километров полотна.
Сегодня, 16 октября, в столице Башкирии наконец закончили ремонт автомобильной дороги
Напомним, что ремонт это участка трассы начался 8 сентября.
— Общая протяженность отремонтированного участка составила порядка восьми километров. Эксплуатационный срок использования данного типа дорожного покрытия составляет четыре года, — объяснили на сайте Правительства Башкирии.