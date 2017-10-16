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14:23 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинские антимонопольщики признали незаконной рекламу на квитанциях за услуги ЖКХ

Продвижение услуг на платежных документах запрещено.

Источник: РИА "Новости"

Челябинское УФАС признало незаконной рекламу о замене счетчиков, напечатанную на квитанциях за услуги ЖКХ, — фирме поручили прекратить продвижение услуг на платежных документах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу антимонопольного ведомства.

Компания «Городской центр начисления коммунальных платежей» в январе 2017 года направила жильцам дома по Краснопольскому проспекту квитанции, на обратной стороне которой была размещена реклама. Как установили антимонопольщики, фирма печатает и доставляет платежки горожанам по договору с МУП «ЧКТС».

По утвержденным правительством РФ Правилам предоставления коммунальных услуг, реклама не входит в перечень информации, которая может размещаться на квитанциях.

Это не первое дело УФАС, связанное с рекламой на платежках. Ранее такие же нарушения были выявлены на платежных документах, присланных жильцами домов на улице Дзержинского в Челябинске и проспекте Славы в Копейске. Возбуждены дела о рекламе на квитанциях в домах по Российской в областном центре и Островского в Златоусте.

Добавим, что Госдума рассматривает во втором чтении поправки, которые запретят рекламу на платежных документах за коммунальные услуги.

Напомним, что в июне челябинские антимонопольщики наказали фирму, которая распространяла рекламу, похожую на квитанции за услуги ЖКХ.

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 Челябинские антимонопольщики признали незаконной рекламу на квитанциях за услуги ЖКХ
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