Челябинские антимонопольщики признали незаконной рекламу на квитанциях за услуги ЖКХ

Источник: РИА "Новости"

Челябинское УФАС признало незаконной рекламу о замене счетчиков, напечатанную на квитанциях за услуги ЖКХ, — фирме поручили прекратить продвижение услуг на платежных документах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу антимонопольного ведомства.

Компания «Городской центр начисления коммунальных платежей» в январе 2017 года направила жильцам дома по Краснопольскому проспекту квитанции, на обратной стороне которой была размещена реклама. Как установили антимонопольщики, фирма печатает и доставляет платежки горожанам по договору с МУП «ЧКТС».

По утвержденным правительством РФ Правилам предоставления коммунальных услуг, реклама не входит в перечень информации, которая может размещаться на квитанциях.

Это не первое дело УФАС, связанное с рекламой на платежках. Ранее такие же нарушения были выявлены на платежных документах, присланных жильцами домов на улице Дзержинского в Челябинске и проспекте Славы в Копейске. Возбуждены дела о рекламе на квитанциях в домах по Российской в областном центре и Островского в Златоусте.

Добавим, что Госдума рассматривает во втором чтении поправки, которые запретят рекламу на платежных документах за коммунальные услуги.