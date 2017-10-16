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14:24 (мск), источник: Коммерсантъ

В Перми вновь открывают авиарейсы в Екатеринбург

В расписании аэропорта «Пермь» появились рейсы из Перми в Екатеринбург.

Вылеты планирует осуществлять компания «Комиавиатранс» с 31 октября по 22 марта каждый вторник и четверг. Авиакомпания уже имеет вылеты из Перми в Челябинск, Сыктывкар и Тюмень. С начала ноября она также запланировала полетные программы в Санкт-Петербург и Усинск. В 2017 году компания из республики Коми увеличила свою программу вылетов из Перми — в 2016 году она ставила только полеты в Сыктывкар.

Отметим, полетная программа в Екатеринбург двух перевозчиков — «РусЛайн» и «Оренбуржье» — была окончена в октябре прошлого года. За 2016 год поток в этот город составил более 2,2 тыс. человек, что более чем на треть меньше, чем в 2015 году. Эти же компании ставили рейсы в 2015 году.

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