В Перми вновь открывают авиарейсы в Екатеринбург

Вылеты планирует осуществлять компания «Комиавиатранс» с 31 октября по 22 марта каждый вторник и четверг. Авиакомпания уже имеет вылеты из Перми в Челябинск, Сыктывкар и Тюмень. С начала ноября она также запланировала полетные программы в Санкт-Петербург и Усинск. В 2017 году компания из республики Коми увеличила свою программу вылетов из Перми — в 2016 году она ставила только полеты в Сыктывкар.



Отметим, полетная программа в Екатеринбург двух перевозчиков — «РусЛайн» и «Оренбуржье» — была окончена в октябре прошлого года. За 2016 год поток в этот город составил более 2,2 тыс. человек, что более чем на треть меньше, чем в 2015 году. Эти же компании ставили рейсы в 2015 году.