Наливайко: новые налоги в Беларуси не будут вводиться до 2020 года

Источник: Sputnik.by

В интервью телеканалу «Беларусь 1» министр по налогам и сборам Сергей Наливайко коснулся нескольких важных тем, которые уже довольно долгое время широко обсуждаются в обществе и в бизнесе. Речь шла о расширении перечня видов трудовой деятельности, которыми граждане могут заниматься без регистрации.

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«По моему мнению, на сегодняшний день учтены все виды деятельности, которые должны осуществляться по заявительному принципу. Но, учитывая, что жизнь не останавливается, все может поменяться, и туда могут быть включены дополнительные виды деятельности. Какие — мы сегодня с вами можем и не знать», — сказал Наливайко.

Министр подтвердил информацию о том, что в Беларуси будет введен мораторий на новые налоги и платежи. Предполагается, что запрет на повышение налоговых ставок и новые налоги продлится до 2020 года.

«Эта тенденция обозначена и в плане социально-экономического развития нашей страны на текущий период. И в том пакете документов, который подписывается главой государства о раскрепощении деловой активности, четко прописано о не введении новых налогов и платежей», — подчеркнул Наливайко.