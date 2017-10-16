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14:55 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске потратят шесть миллионов рублей на реконструкцию старинного дома Будагова

Около шести миллионов рублей — готов потратить город на реставрацию старинного дома на улице Большевистской. Он сыграл в истории Новосибирска очень важную роль, имеет статус памятника, но сохранился буквально чудом.

Источник: Вести - Новосибирск

Эти руины — без преувеличения, городское начало: штаб стройки железнодорожного моста. Григорий Будагов — занимался не только строительством, но также руководил жизнью посёлка — даже организовал первую школу для детей рабочих. Сегодня его «офис» — отнюдь не украшает площадь его имени. На реставрацию здания, где фиксировали по нескольку пожаров за год, в бюджете Новосибирска последнее время — ежегодно резервировали средства, но приступить к работе не могли. У дома были хозяева. По информации Вестей, один из собственников — хотел продавать долю в развалинах только за «свою» цену. Спор в итоге решил суд. После ремонта — здесь будет музей. Специалисты — задумали что-то вроде портала в посёлок мостостроителей.

Елена Щукина, Директор музея города Новосибирска: «Самое большое помещение по объёму будет представлять видеоинсталляцию города начала 20 века. Мы хотим, чтобы люди, заходя сюда — как на машине времени — возвращались в то прошлое, когда в этом доме люди жили и работали».

Рядом — стройка. Шестнадцать лет назад на улице Урицкого разобрали старинный дом купца Сурикова — чтобы собрать на новом месте, но сохранить сруб не смогли. Теперь — восстанавливают с чистого листа.

Антон Лучанский, Корреспондент: Десять лет назад широко обсуждалась идея о переносе всех более-менее значимых памятников деревянного зодчества на набережную. Но тогда историки и краеведы выступили резко против — потому что памятник, вырванный из среды, теряет свой смысл и значимость. Сейчас исторический квартал или что-то вроде — может появиться на набережной Оби само собой, безболезненно — вот, реконструируют контору Будагова, восстановят дом Сурикова, а недалеко находится дом Самсоновых, в этой же линии, через дорогу исторические постройки на обновлённой набережной, а совсем рядом, на Инской — дома начала века, где до сих пор живут люди.

Правда, у конторы Будагова — нет остановок транспорта и парковок, через шумную Большевистскую — нет пешеходного перехода. Пока «Городское начало» — несколько ценных, но разрозненных объектов. Перед городской властью стоит непростая задача — связать их воедино.

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