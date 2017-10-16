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15:13 (мск), источник: Noi.md

Госучреждения Молдовы в ТОПе должников бюджета соцстрахования

Госучреждения Молдовы лидируют в ТОПе крупнейших должников государственному бюджету соцстрахования за текущий год, передает NOI.md.

Об этом свидетельствуют данные Национальной кассы социального страхования, которая опубликовала список крупнейших должников по взносам в госбюджет социального страхования за январь-октябрь 2017 г.

Всего в список включена более 360 компаний и учреждений, чья задолженность превышает 100 тыс. леев. Как отмечается, в целом долг по взносам в госбюджет соцстрахования Молдовы по состоянию на 6 октября с.г. составил 303,7 млн леев.

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Однако задолженность упомянутых выше компаний и учреждений, включенных в обнародованный список, равна 238,04 млн леев, или 78% от общей суммы долга. При этом, более 44,5 млн леев из общей суммы долга приходится на Кишиневский колледж виноградарства и виноделия. Задолженность другого колледжа — Mondostud-Art составляет 13,1 млн леев.

В десятку крупнейших должников вошли также: Ianus SRL — 6,63 млн. леев, госпредприятие Sarmat — 6,06 млн. леев, мун. Предприятие Regia Transport Electric 6,04 млн. леев, компания Ascom Grup -5,2 млн. леев, госпредприятие Mina de piatra din Milestii Mici — 3,78 млн леев, Vila Demetra SRL — 3,46 млн леев, Verticala SRL — 2,99 млн леев, муниципальное предприятие Gospodaria Comunal-Locativa Calarasi — 2,98 млн леев.

В целом долги в сумме свыше 1 млн леев перед госбюджетом соцстрахования имеют 39 компаний и учреждений, большинство из которых государственные.

Так, долг в сумме 2,78 млн. леев числится у Institutia medico-sanitara publica Spitalul Raional Ceadir-Lunga, 2,3 млн. леев — Gimnaziul-gradinita de copii G.Sirtmaci Ceadir-Lunga, 2,03 млн. леев — ГП Intreprinderea pentru silvicultura Balti, 1,93 млн. леев — Intreprindere municipala Apa-Canal Straseni, 1,9 млн. леев — Universitatea de studii aplicate din Moldova, 1,8 млн. леев — Penetenciarul Nr.8 Bender, 1,6 млн. леев — ГП Moldsuinhibrid, 1,45 млн. леев — Penitenciarul Nr12 Bender, 1,2 млн. леев — мун. предприятие Apă-Canal Vulcănești, 1,15 млн. леев — госпредприятие Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională, 1,09 млн. леев — Întreprinderea pentru Silvicultură Comrat, 1,09 млн. леев — Direcția de producere și exploatare a fondului locativ и т. д. Национальная касса социального страхования напомнила, что за неуплату обязательных взносов государственного социального страхования применяется штраф в размере от 30 до 50 условных единиц и начисляется пеня в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки платежей.

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