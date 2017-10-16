Власти Крыма считают, что нужно выстраивать стратегию водоснабжения без Украины
По мнению главы парламента республики, перспективы возобновление поставок с Украины нет.
По мнению главы парламента республики, перспективы возобновление поставок с Украины нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Крыму не стоит ожидать возобновления поставок воды по
Крым начал испытывать проблемы с водоснабжением в апреле 2014 года, когда Украина прекратила поставки на полуостров днепровской воды по
«Никакой перспективы возобновления поставок воды с Украины я не вижу. Это мое личное убеждение. Мы должны выстраивать свою стратегию без украинской воды»
По его словам, целью руководства Украины по перекрытию подачи воды было «поставить Крым на колени». «Она [цель] не была достигнута. <…> Сельское хозяйство выжило, проблем с питьевой водой у нас тоже нет. Есть мелкие проблемы, которые решаются», — отметил он.
Благодаря поддержке Минприроды России в Крыму реализован проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения населения полуострова. В частности, в сентябре 2016 года завершилось строительство трех водозаборов, пробурены 36 скважин, общий объем подаваемой воды составил 195 тыс. кубометров в сутки. До 2020 года в рамках реализации Федеральной целевой программы