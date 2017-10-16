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15:23 (мск), источник: ТАСС

Власти Крыма считают, что нужно выстраивать стратегию водоснабжения без Украины

По мнению главы парламента республики, перспективы возобновление поставок с Украины нет.

Источник: Reuters

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Крыму не стоит ожидать возобновления поставок воды по Северо-Крымскому каналу с территории Украины, республике необходимо выстраивать собственную стратегию водоснабжения, считает глава крымского парламента Владимир Константинов. Об этом он сообщил в понедельник на заседании комитета по аграрной политике, экологии и природным ресурсам Госсовета Крыма, где обсуждалась тема водообеспечения полуострова.

Крым начал испытывать проблемы с водоснабжением в апреле 2014 года, когда Украина прекратила поставки на полуостров днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, закрывавшему до 90% потребностей республики в воде, как для заполнения водохранилищ, так и для орошения.

«Никакой перспективы возобновления поставок воды с Украины я не вижу. Это мое личное убеждение. Мы должны выстраивать свою стратегию без украинской воды»
Константинов

По его словам, целью руководства Украины по перекрытию подачи воды было «поставить Крым на колени». «Она [цель] не была достигнута. <…> Сельское хозяйство выжило, проблем с питьевой водой у нас тоже нет. Есть мелкие проблемы, которые решаются», — отметил он.

Благодаря поддержке Минприроды России в Крыму реализован проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения населения полуострова. В частности, в сентябре 2016 года завершилось строительство трех водозаборов, пробурены 36 скважин, общий объем подаваемой воды составил 195 тыс. кубометров в сутки. До 2020 года в рамках реализации Федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма будет проложен магистральный водовод до Керчи — крайней восточной точки Крымского полуострова, его общая протяженность составит около 220 км. Это позволит решить проблему с водоснабжением восточных регионов полуострова, где проживает 400 тыс. человек.

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